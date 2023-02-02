14歲少年夜闖遊樂園！爬設施慘遭「機械手臂」夾住...內臟破裂亡

▲14歲少年偷闖遊樂園，竟意外慘死。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

英國肯特郡14歲少年庫克（Mackenzie Croxford-Cook）去年和4名友人外出夜遊，一行人偷偷闖入未開放的遊樂場嬉鬧，期間他試圖爬上其中一座設施頂端，卻不慎卡在機械手臂及金屬支架間，整個人懸掛在離地6英尺（約180公分）處的機械手臂，痛得不斷發出慘叫，最終因肝臟及脾臟創傷性破裂，送醫後不治身亡。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，全案於1月31日開庭審理。該起意外發生在去年8月3日，肯特郡警消當天上午7時許接獲報案，指一名少年受困遊樂設施，立即趕往現場救援，並協助傷者脫困，無奈經過15分鐘急救仍宣告不治。驗屍報告顯示，死者為14歲的庫克，主要死因為肝臟及脾臟創傷性破裂，尿液中也驗出大麻殘留痕跡。

當地警方調查，庫克當天和4名友人外出夜遊，一行人闖入打烊後的遊樂園嬉戲，5人陸續玩了碰碰車與彈跳床，接著又把目標轉向名為「Body Count」的遊樂設施；庫克當時情緒高漲，試圖爬到遊樂設施的最頂端，下秒卻不慎被機械手臂卡住，痛得不斷發出哀號，臉色也逐漸發紫，嚇得友人趕緊打電話報案。

平時負責操作設施的工作人員沙夫巴頓（Luke Shufflebottom）說明，該設施一旦設定就緒，機械手臂就可以自由轉動，且沒有鎖定機制，原本是出於安全考量，未料竟釀成悲劇。針對這起意外，負責營運遊樂場的福雷斯特娛樂公司（Forrest Amusements）表示遺憾，除了向家屬致哀，也承諾會加強安全。

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