黛妃生前親筆信曝光「早知不離婚」　32封拍賣價估達480萬元

▲查爾斯王子（現為國王）和黛安娜王妃的婚禮曾轟動一時。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國黛安娜王妃於1997年在巴黎一場車禍中身亡，但生前故事仍被後人述說著，黛安娜王妃多年前寫給親密友人多達32封的私人信件，近期更將被拍賣，初估價格可能高達新台幣330萬元至480萬元。英媒披露信件部分內容，其中黛安娜王妃提到，早知道離婚後會如此醜陋，就不會那麼做了。

綜合外電報導，英國雷氏拍賣商（Lay's Auctioneers）日前宣布，將拍賣黛安娜王妃生前寫給一對友人夫婦的32封私人信件，這些信件都是在黛妃人生的最後2年寫下。拍賣商描述此次拍賣品是「非常私人的信件和卡片」，將於2月16日舉行拍賣。

蘇西（Susie）和塔瑞克（Tarek Kassem）夫婦是黛妃的親密友人，他們在黛妃亡故後仍保存這些信件超過25年。拍賣商表示這反映了雙方特別且真摯的情誼，如今塔瑞克夫婦決定不把重擔傳給子孫，而是拿出拍賣，所得將會全數捐給慈善機構。

拍賣商釋出其中一張於1996年2月17日寫下的信件。「親愛的蘇西」，黛妃在信件中感謝蘇西前一晚在電話中對她說的話，並表示有蘇西和塔瑞克的相信與支持，讓她感到非常幸福，她更在信件結尾寫下「X」，代表親吻。

一封標註1996年4月28的信件中，戴妃描述了離婚時的感受，表示離婚代價可能非常巨大，但求離婚能順利進行，「我現在處境很難過，而且還有來自各方的大量壓力。有時候真的很難保持抬頭挺胸，今天我就快崩潰了。」

外媒估計這批信件拍賣價會是9萬英鎊（約新台幣330萬元）至13萬英鎊（約新台幣480萬元）之間。