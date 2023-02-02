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閨蜜就是歸me！OL偷情已婚老闆4年　結果「懷孕的人」不是她

國外一名女員工和老闆偷情，卻發現老闆也和閨蜜偷情。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲國外一名女員工和老闆偷情，卻發現老闆也和閨蜜偷情。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

八點檔劇情真實上演！國外一名女員工和老闆偷情，現在卻發現閨蜜和老闆也有不倫關係，而且閨蜜懷孕了，老闆為此承諾要給閨蜜一筆錢，並和妻子離婚，讓她震驚又難過，覺得自己被利用，考慮要向正宮攤牌。

《每日星報》報導，這名女員工和老闆發展不倫戀長達4年，去年夏天她在家中舉辦聚會，剛好老闆游完泳來拜訪，「我很高興見到他，並驕傲地把他介紹給閨蜜」，當時她忙著準備食物和飲料，沒有發現到2人已經不見。直到最近才得知，閨蜜當天整個下午都和老闆在床上「做運動」，而且是她兒時的床，雙方隔天還偷偷在一間豪華酒店見面，之後感情變得越來越好。

女員工把老闆介紹給閨蜜認識。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲女員工把老闆介紹給閨蜜認識。

女員工透露，閨蜜如今懷孕，還炫耀老闆要給一大筆錢，並離開妻子。反觀自己，從沒聽到這樣的話，不禁覺得自己像個傻瓜，因為前幾周2人還在上床，「我被擊垮，被羞辱了」，她甚至懷疑老闆是否經常在一天內，和她以及閨蜜上床，「這是很有可能的，我覺得骯髒，被利用了！」

另外，她也曾提出想要孩子的想法，結果被老闆拒絕，「因為我的閨蜜是他的未來」，這讓她氣炸反問對方會不會羞恥，怎料老闆只是聳聳肩，冷回：「這些事常常發生」，考慮要讓老闆的妻子知道真相。

女員工難過自己被利用。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲女員工難過自己被利用。

對此，專欄作家歐葛曼（Jane O'Gorman）呼籲，不要捲入老闆的生活，選擇專注在自己的未來，「如果這代表要找新工作，那就去吧」，至於閨蜜也是如此，需要走自己的路，「告訴他們你很失望，但沒有崩潰，請抬頭挺胸」。

歐葛曼認為，老闆顯然不值得信任，而正宮很快就會發現真相，希望她可以從這次的經驗記取教訓，從另一方面來看，現在可以做任何想做的事，「這是一個令人興奮的展望」。

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