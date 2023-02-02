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應召女赴名醫豪宅啪啪　控遭下藥「多P」怒告性侵！真相大反轉

記者黃翊婷／綜合報導

潘姓整型名醫去年4月23日找來應召女美美（化名）回家啪啪啪，事後卻遭指控下藥並找人來輪流性侵。然而，台北地檢署調查後發現，兩人當日確實有發生性關係，美美還自帶毒品助興，現場並無其他人在場，最終認定罪證不足，予以潘男不起訴處分。

▲性愛,做愛,上床。（圖／視覺中國）

▲美美聲稱遭到潘男等人輪流性侵。（圖／CFP，與本文當事人無關。）

美美指控，去年4月23日與潘男約定「到府服務」，沒想到對方提供毒品和酒精，還趁她失去意識時，找來多名男性友人輪流性侵，讓她身心受創，因此決定提告加重強制性交罪。

潘男則強調，當日確實曾與美美發生性關係，但沒有提供毒品或一起吸食，東西應該是美美自己帶來助興的，況且當時家中只有他們2人，根本沒有其他人在場。

台北地檢署檢察官調查發現，潘男豪宅的警衛證實，當晚除了美美之外，沒有其他人進入潘男的住處；另外，美美的內褲及下體也沒有驗出其他人的DNA，而她自己事後坦承使用過藥物，最終因為罪證不足，予以潘男不起訴處分。

潘男獲得不起訴之後，反過來指控美美涉嫌誣告罪。不過，檢方調查後認為沒有證據可以證明美美有誣告之犯意，最後同樣予以不起訴處分；至於兩人是否有共同施用毒品，已另外簽分他案調查當中。

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