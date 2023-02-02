CPTPP下一輪談判月底舉行　英國盼儘快完成加入程序

▲日本於2019年舉辦CPTPP第一屆峰會。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳韻聿倫敦1日專電

英國2021年2月1日正式提出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），迄今滿兩年。首相府一名發言人今天回應中央社詢問表示，下一輪協商預計本月下旬舉行，英方期待儘快完成加入程序。

英國原本評估去年底十分有機會如預期完成協商、正式加入CPTPP。首相府發言人今天說，去年底確實「很接近」完成協商程序，可惜與部分經濟體協商的進度不如預期；下一輪協商預計本月底舉行，英方期待這將是最後一關。

英國國際貿易部主責貿易政策的副大臣級官員韓斯（Greg Hands）今天展開在越南、馬來西亞及新加坡共計3天的訪問行程，將與這3個國家的經貿部會高階官員會晤、為英國加入CPTPP爭取支持。

CPTPP目前有11個成員經濟體，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞。CPTPP採共識決，英國是第一個申請加入的非創始經濟體，對後續有意加入CPTPP的經濟體而言，是指標案例。

此外，針對軍援烏克蘭，這名首相府發言人在記者會回覆媒體提問表示，英國提供的主戰坦克（Main Battle Tank, MBT）「挑戰者2型」（Challenger 2）未來幾週就會運抵烏克蘭，基於安全考量，英方不會事先透露交運日期，但烏克蘭武裝部隊人員1月底已抵達英國接受操作訓練。

英國1月中旬宣布向烏克蘭提供「挑戰者2型」，是第一個提供西方坦克的國家。

至於英國是否會向烏克蘭提供戰機，發言人指出，英國擁有的「颱風」（Typhoon）、F-35匿蹤戰機等是高度精良的戰機，訓練時間可長達數月，因此現階段不是軍援烏方的最務實方案。儘管如此，英國將持續密切與烏克蘭合作，以瞭解烏方的實際需求，並尋求結合盟友力量提供有效支援。

儘管F-35、F-16等戰機的訓練和交運時間恐緩不濟急，烏克蘭一名高階軍方人士告訴中央社，晚拿到總比完全沒有好。