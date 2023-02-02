日高中生惡搞壽司郎！「淒涼現況照」震驚百萬人　他曝3點省思

記者閔文昱／綜合報導

日本一名17歲男高中生近日到連鎖迴轉壽司店壽司郎（スシロー）拍攝惡搞影片，還把過程拍下來上傳，不僅讓壽司郎母公司市值蒸發160億日幣（約新台幣36.8億元），如今更有顧客直擊，某間壽司郎店內竟一名客人都沒有，生意大受影響。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫也從此次事件提出了3點省思。

日本推特近日瘋傳一段48秒的影片，只見一名金髮高中生與友人來到壽司郎用餐，友人負責錄影，金髮男則不斷左顧右盼，確認附近沒有店員後迅速拿起桌上醬油罐一陣狂舔，之後還拿起櫃檯上的茶水碗沿著碗口吸吮一圈再放回，最後又把手指放進口中，沾了沾口水後塗抹在轉盤上的壽司上，不到一分鐘就完成了一系列超噁行徑。

▲日本高中生「舔杯、口水抹壽司」惡搞壽司郎。（圖／翻攝自推特）

事件曝光後，壽司郎母公司FOOD & LIFE COMPANIES（3563）的股價也隨之暴跌，市值蒸發160億日幣，FOOD & LIFE COMPANIES事後雖強調已更換事發店家所有醬油瓶並清洗了所有茶杯，但仍無法平息顧客對衛生安全的疑慮。有日本顧客就拍下壽司郎現況，只見整間店除了拍攝者以外空無一人，轉盤上也只有零散幾盤壽司。畫面一曝光，引發近500萬人瀏覽。

▲日本壽司郎現況曝光。（圖／翻攝自推特）

對此，矢板明夫也針對此事件發表3點看法，第一、現代社會追求效率，從經營方看來，迴轉壽司的營業方式，可以節省大量的人力成本，但是同時也創造了很多無法監督到的死角，如果有人做壞事，比較無法及時發現和阻止，雖然受害的店家強調已經進行了服務流程的調整，不過還是有不少人表示以後將選擇更安心的用餐方式。

第二、如果沒有網路的傳播，這件事的負面影響可能只會局限於很小的範圍內，但一旦被放在網路上，就可能會在極短的時間內，傳遍全世界每一個角落，企業的危機管理完全跟不上、也發揮不了作用，壽司郎的經營團隊只能眼睜睜看著股價崩盤。

不過，矢板明夫也指出，因為這次事件的傳播，大家得知這種惡作劇其實並不罕見，受害的店家這次決定進行民事、刑事追責，應該有助於法律規範的完善，對今後的犯行，起到震懾作用。

第三、社交媒體的出現，使一些希望得到更多關注的年輕人、或者社會上的弱者，為了引起別人的注目，更容易鋌而走險做出某些過激行為，不但事先很難阻止，還可能出現模仿者。

矢板明夫認為，事件中的少年一定沒想到這件事情的影響會這麼大，現在可能已經追悔莫及了，但對他的父母、對壽司郎、對迴轉壽司行業、對整個日本社會造成的傷害，已經無可挽回，「希望今後學校和家長的教育也注意到這種情況，將問題的嚴重性及早讓更多孩子了解。」