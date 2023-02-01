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室內準備脫口罩！專家籲2周檢視一次高風險場所　最快6月後全面解除

▲▼春節疏運,過年,年節,農曆新年,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,連假,加班車,台鐵,站務人員,交通,大眾運輸,雙鐵,火車,鐵道,月台,乘客,通勤,旅客,鐵路,列車,台北火車站,口罩,防疫,北車,春節返鄉人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲大眾運輸工具預計還會實施戴口罩規定。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心近期在研擬室內放寬口罩規定，但因為正處春節後疫情反彈，相關政策仍還未宣布。對此，專家建議，一開始可以歸類高風險場域要戴口罩，除了醫療院所、長照機構之外，可正面表列10個高風險場域，包括大賣場、學校等人多聚集處，然後每2周檢視一次高風險場域，再逐步放寬，最快6月可全面解除口罩令。

新光醫院副院長、公衛專家洪子仁表示，美國將在5/11解除新冠肺炎的緊急公共衛生事件，日本也將在5/8把傳染病分類降為第五類流感等級，值得注意的是，世界衛生組織（WHO）突發事件委員會有很高的機率在4月底，要把新冠從「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」中移除。

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洪子仁認為，如果WHO在4月底把新冠從PHEIC中移除，美國和日本紛紛降級，那台灣跟進性的可能很高。而在口罩令方面，台灣早在去年12/1就放寬戶外不用戴口罩，這段時間社區疫情也沒有明顯劇烈變化，導致醫療量能受到影響，所以還是可以朝向逐步方寬的方向，戴口罩最後會變成個人健康管理監測，民眾可以自行選擇要不要戴。

由於目前指揮中心尚未針對室內取消口罩令，洪子仁則建議，台灣是不一定要像韓國那樣一步到位全面開放，可以表列高風險場域，如醫療院所、長照機構、大眾運輸工具等人潮密集、無法保持社交距離的公共場所，基本上其他室內應該是都可以不用強制戴口罩。

洪子仁說，若仍有疑慮，也可在第一階段增加多一點高風險場所，如大賣場、學校，之後每2周檢視一次疫情狀況，視情況逐步放寬，若WHO在4月移除PHEIC，美國和日本降級，台灣最快6月份之後，可能就有機會全面解除口罩令。

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