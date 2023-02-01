快訊／印度雪崩傳已2死！眾人尖叫驚慌逃命　畫面曝光

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記者詹雅婷／綜合報導

印度1日發生雪崩事件，地點就在知名滑雪地點「古爾馬爾格」（Gulmarg），外傳有人受困，當局現已展開救援行動。依據網路流傳的影片，可見眾人驚慌逃跑，尖叫聲四起。

Greater Kashmir消息指出，這起事件發生在喀什米爾北部巴拉穆拉地區的阿法瓦特峰（Afarwat peak），已造成2人死亡，另有4人獲救。未透露姓名的多名官員透露，在雪崩事件發生後，救援行動就已經展開，有2具遺體在雪中被發現，死者身分正在確認中，但幸運的是有4人獲救。救援行動持續進行，以查明是否還有其他人受困。

另據The Hindu報導，這起事件有4人失蹤，包括2名外籍滑雪者與2名嚮導。

▼ 印度發生雪崩，滑雪客奔逃。（圖／翻攝自推特）