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正妹到處獵豔睡男人　本尊身分曝光太驚人！真的是「老衲有棒子」

淫欲正妹到處獵豔睡男人，本尊身分曝光太驚人！真的是「老衲有棒子」。（翻自臉書）

▲正妹真實身分是一名男和尚。（圖／翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

泰國一名「正妹」近日被爆料，稱她夜夜獵豔睡男人，私生活相當淫亂，但她的真實身分更驚人，竟然是一名男和尚，名符其實擁有「老衲的棒子」。

近日這名「正妹」就被網友爆料，稱她經常在深夜的清邁街頭遊蕩，到處勾男人發生一夜情，甚至還流出「床照」。不過更驚人的是，這位正妹的真實身分，是一名男和尚，網友指出，多年來他透過整形，把自己的外表越弄越漂亮，然後戴著假髮外出，乍看之下讓人雌雄難辨，不過相信他目前的生理狀態，應該還是男性。

網友爆料稱，這位「正妹」多次整形，把自己越變越漂亮。（翻自臉書）
「正妹」的床照被流出。（翻自臉書）

另據泰國《Sanook》報導，由於泰國崇尚佛教，因此泰國的文化中，佛寺很多，也有很多男性選擇出家，在社會上具有一定地位，但近年來卻頻傳佛教醜聞，這位「正妹」的事情，也被視為佛教界醜聞之一。就有憤怒的網友認為，這些「假出家人」褻瀆宗教，修佛卻修成了魔。另外有一派網友認為，對於這位「正妹」的性向給予祝福，但希望他趕快還俗，不要成為佛教界的蠹蟲。

不少網友尊重他的性向，但希望他趕快還俗，不要玷汙佛教。（翻自臉書）


【點擊看完整全文】

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