日本男記者「遛鳥成癮」！上班時間多次對女路人露下體　下場慘了

▲該名體育記者多次在上班時間對路人露鳥。（示意圖／pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本大分縣一名隸屬於當地報社的體育線男記者多次在便利商店的停車場「露鳥」，故意將自己的下體展現給女性路人看，因此遭到舉報，被依公然猥褻嫌疑逮捕。警方調查後發現，這名男子每次露鳥都是在值勤時間。嫌犯所屬的報社則強調，目前仍在調查中，一旦確認有犯罪事實，將祭出嚴正處分。

根據《富士新聞網》報導，現年25歲的鉢上光樹任職於地方報社「大分合同新聞社」，並擔任體育線記者，然而他於2022年9月25日下午6時25分左右，在大分縣佐伯市一間便利商店的停車場露鳥。當時他坐在車內，並將車子停在停車場，待附近一名女路人經過後，便故意將裸露的下體展示給對方看。

不僅如此，他在同年10月1日又故技重施，以相同手法猥褻女性路人。受害女子見狀告知便利商店店員，並報警處理。警方獲報後，調閱監視器並循線找到鉢上光樹，將其逮捕。

對此，嫌犯所任職的大分合同新聞社表示，案發的2天都是男子的值勤日，也就是說男子是在上班時間犯案。據悉，男子被逮後坦承犯行。而大分合同新聞社則強調，目前全案仍在調查中，如果確認犯行，將會對男子祭出嚴正處分。