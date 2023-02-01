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手被車門夾住！82歲翁「遭地鐵一路拖行」當場慘死　驚悚瞬間曝

▲▼ 巴西里約一名老公搭地鐵手被夾住，慘遭拖行身亡。（圖／翻攝自g1）

▲ 巴西里約一名老翁搭地鐵手被夾住，慘遭拖行身亡。（圖／翻攝自g1）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西里約去年10月發生一起恐怖事件，一名老翁在地鐵站月台上，準備上車時手被車門夾住，這時列車直接開始向前移動，導致老翁遭拖行當場慘死。事隔約3個月後案發畫面近日公開，令人怵目驚心。

綜合當地媒體G1及《太陽報》，82歲退伍老兵西芒（José Alves Simao）去年10月22日下午在里約Uruguaiana地鐵站，正準備上車時車門就開始關閉。監視器畫面可見，西芒走到月台時列車已經進站一段時間，他連忙大步走向車門，才伸出手時車門就開始關起，導致他動彈不得。

西芒的手被車門夾住，幾度向後想拔出都沒能成功，沒想到這時號誌從紅燈變成綠燈，列車開始向前行駛，月台上其他乘客見狀紛紛衝上前想幫忙，卻趕不上列車速度，西芒便遭列車一路向前拖行，很快就消失在列車和月台間隙之間。

西芒胸部及腹部重傷，當場身亡。他兒子遲遲聯絡不上父親，後來接到警方聯絡才知道他意外喪命。家屬指控車門安全裝置故障，監視器影片也證實此事，才會導致列車在有人被夾住的情況下仍可行進。里約地鐵則聲明表示，正持續配合警方調查，且願意提供家屬一切必要的協助。

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