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緬甸軍政府奪權2周年！　美國與盟邦「祭出新制裁」

▲前民選政府實質領袖翁山蘇姬。（圖／路透）

▲緬甸前民選政府實質領袖翁山蘇姬。（圖／路透）

文／中央社

緬甸軍政府奪權將滿兩周年，美國與盟邦今天祭出新的制裁措施。美國財政部發言人表示，新制裁措施係首度針對緬甸石油天然氣公司的官員。加拿大、澳洲、英國也同步展開行動。

路透社報導，美國財政部在聲明中指出，制裁對象包括緬甸的聯邦選舉委員會、礦業公司與能源事務官員。

過去由緬甸軍方成立的準文官政治體系，帶來了緬甸十年未曾有的改革，不過在為時5年處於緊張關係的權力分享下，緬甸高級將領於2021年2月發動政變，自此緬甸陷入混亂，反軍政府運動在多處與軍方對抗，軍政府血腥鎮壓後，導致西方重新對緬甸祭出制裁禁令。

美國財政部表示，新制裁對象包括緬甸石油天然氣公司（MOGE）的總經理與副總經理，這間國營企業是軍政府單一、最大的獲利來源。

▲緬甸軍政府發動政變已2年。（圖／路透）

▲緬甸軍政府發動政變已2年。（圖／路透）

人權團體呼籲應對緬甸石油天然氣公司進行制裁，但美國至今並未實行。

軍政府承諾在今年8月舉行選舉，並在27日宣布政黨參選的嚴格要求，包括要求參與政黨大幅增加黨員人數，此舉可能讓對手退出競選，藉此可鞏固軍方執政權力。

這些新的選舉要求有利於聯邦團結發展黨（Union Solidarity and Development Party），它是軍政府的代理組織，成員多係前軍事將領，曾在2015與2020年選舉為翁山蘇姬領導的全國民主聯盟（NLD）擊敗。全國民主聯盟後來在軍事政變中遭摧毀，數千名成員被捕或坐監，包括翁山蘇姬在內，許多成員也正四處躲藏。

全國民主聯盟去年11月表示，今年的選舉完全是「假的」，它們不會承認；西方政府對這項選舉亦不表認同。

美國新的制裁行動同時針對前任與現任緬甸軍事官員。財政部指責緬甸空軍持續使用俄製飛機空襲民主陣營，傷害平民。

加拿大今天發動的制裁，則是針對6名個人，禁止他們出口、販售、提供，或運送航空用油。澳洲制裁則是針對軍政府與軍營公司。英國則是對於2家公司與2名個人採取行動，因為他們協助提供緬甸空軍航空用油，讓平民因此受到空襲。

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