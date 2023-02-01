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海地總統遇刺案「美國起訴4嫌犯」　3人涉共謀殺人！恐被關到死

▲▼海地總統遭刺。（圖／達志影像／美聯社）

▲2021年7月，前海地總統摩依士遭暗殺身亡，涉案人士迅速落網。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國司法部1月31日宣布，針對2021年前海地總統摩依士（Jovenel Moise）遭暗殺事件，聯邦政府起訴4名涉案人士，其中1人被控走私罪名，若定罪將面臨最高20年有期徒刑，另外3人被控共謀殺人，若罪名成立恐被判處終身監禁。

▲▼刺殺海地總統的嫌犯中有兩人為美籍，分別是左1的索拉吉斯（James Solages）和左2的文森（Joseph Vincent）。（圖／達志影像／美聯社）

▲嫌犯有兩人為美籍，分別是左1的索拉吉斯和左2的文森。（圖／達志影像／美聯社）

《紐約時報》報導，被指控共謀殺人的包括索拉吉斯（James Solages）及文森（Joseph Vincent），這兩人擁有海地美國雙重國籍，另一人則是在海地領導傭兵團的哥倫比亞公民加西亞（Germán Alejandro Rivera García）。至於醫生薩農（Dr. Christian Emmanuel Sanon）也擁有海地美國雙重國籍，但被指控走私。

2021年7月，摩依士遇刺身亡不久後，上述4人就在海地被捕關押，直至案發逾18個月後，他們於1月31日轉移至美國，預計當地時間2月1日在佛州邁阿密的法庭首次出庭。

▲▼ 海地總統摩依士（Jovonel Moïse）。（圖／路透）

▲前海地總統摩依士。（圖／路透）

《紐約時報》寫道，美國聯邦政府起訴4人的決定，表明了海地司法體系的長期功能失調。摩依士遭暗殺後，政府機構瓦解，該國情況近幾個月再度惡化，至於海地其他有權勢的政商人物，包括一些現任政府資深官員，是否也參與了這場陰謀的策劃，仍是此案核心問題。

▲▼海地總統官邸。（圖／路透）

▲海地總統官邸面目全非。（圖／路透）

美國司法部也在起訴文件中概述案情，這是一場謀殺海地領袖並奪權的陰謀，受到未揭露姓名的前海地最高法院法官、哥倫比亞傭兵及來自美國的非法武器運輸所支持。

美國司法部指出，薩農是一名有抱負的海地政壇候選人，2021年4月與索拉吉斯見面，「討論海地政權更迭，以及對薩農的支持」，2人事後收到「政權更迭行動」所需裝備清單，包括步槍、機關槍、催淚瓦斯、手榴彈、火藥及防彈背心。同年6月，薩農等人策畫從佛州運來防彈背心，提供加西亞領導的20人哥倫比亞傭兵團使用，這些人「被招募來協助行動，並向薩農提供安全保障」。

6月稍晚，「對於總統摩依士替代人選的支持，轉向前海地最高法院法官」，此人簽署文件，掩護逮捕與監禁摩依士的陰謀，並且「宣稱對那些在海地參與行動的人提供豁免權」。到了7月6日，也就是暗殺前一天，計畫又改變了，索拉吉斯向文森、加西亞等共犯宣布要殺害摩依士。

 
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