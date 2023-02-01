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不只壽司郎！人氣烏龍麵店也受害　噁男拿「公用湯匙」猛吞天婦羅渣

▲▼噁男拿「公用湯匙」猛吞天婦羅渣。（圖／翻攝自推特）

▲九州連鎖烏龍麵店「資先生烏龍麵」近來也遭惡搞，男性顧客直接拿公用湯匙猛吞天婦羅渣。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」日前遭惡搞，有高中生拿著醬油罐、杯子狂舔，將口水沾到壽司上，還把過程拍下來上傳，結果引發民眾對餐廳衛生疑慮，不敢前往用餐，重創母公司股價。除了壽司郎之外，現在還傳出另外一間位於九州的人氣烏龍麵店也受害，有一名男性顧客用公共湯匙狂挖天婦羅渣直接塞入口中。

根據《朝日新聞》報導，九州超人氣連鎖烏龍麵店「資先生烏龍麵」（資さんうどん）近來也遭惡搞，居然有一名男性顧客用公共湯匙，直接挖起桌上擺放免費提供的天婦羅渣來吃，而且還一臉相當享受，得意地對著鏡頭比讚。

影片在網路上曝光後，立刻引發網友批評，認為實在非常噁心、完全無法安心在外吃飯。「資先生烏龍麵」則回應表示，他們對這種行為感到相當困擾，也會威脅到顧客可以安心用餐的環境，目前已針對受害店鋪進行全面消毒，也會更換天婦羅渣的器皿和湯匙，並向警方諮詢，將繼續進行調查並採取相關應對措施。

除了壽司郎、資先生烏龍麵以外，日本另兩家連鎖迴轉壽司店「濱壽司」（HAMA-SUSHI）及「藏壽司」也都傳出類似遭惡搞案例；濱壽司已於1月25日報警，藏壽司也向警方諮詢，並修改店內智慧攝影機系統，防止類似情況再發生。

 ►日高中生「舔醬油罐、口水抹壽司」現身道歉　壽司郎堅持依法解決

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