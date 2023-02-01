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11歲女童中槍慘死！槍手「本來要射別人」　她出門買牛奶再沒回家

▲▼ 美國11歲女童無辜遭到射殺。（圖／翻攝自臉書）

▲ 布雷夏莉出門買牛奶卻再也回不了家。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約州一名11歲女童到家附近的商店買牛奶，沒想到回家路上遭人從車上開槍射殺。其實這名槍手的目標另有其人，卻射中這名路過的女童，導致她無辜身亡。這起案件震驚當地社區，警方展開大規模調查，現已逮捕3名涉案男子。

綜合ABC等美媒報導，紐約州雪城11歲女童布雷夏莉（Brexialee Torres-Ortiz）1月16日晚間到家附近約90公尺外一家商店幫家人買牛奶，未料買完走出店門不久就遭人從車上開槍射中腹部，手中還拿著一瓶牛奶。警方趕到現場為她CPR後將她送醫，但她仍宣告不治。

雪城警察局長賽西爾（Joe Cecile）隔天在記者會上說明，布雷夏莉被一名駕車的槍手擊中，當時他正向另一個人開槍，卻射中布雷夏莉，還有一名19歲男子被擊中腿部，所幸沒有生命危險，但不清楚這名男子是否就是槍手的目標。

這起案件引發雪城警探及巡警大規模調查，發現槍手駕駛的車輛是贓車，靠著在車上蒐集到的DNA等大量證據，10天內循線逮捕3名嫌犯，分別為20歲、18歲和16歲男子，正深入調查案情。

布雷夏莉生前就讀小學5年級，擔任班長且相當聰穎、熱愛跳舞，突如其來的意外令學校校長和同學都悲痛不已，在她的櫃子上貼滿哀悼與祝福的文字。

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