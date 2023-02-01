這小三太悲慘！正宮提早回來急爬窗逃跑　一個失足重墜4層樓

▲為避免被抓姦，小三從鐵窗逃跑。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸微博網友近日分享一段影片，一名小三到男方家裡偷情，結果正宮提早回家，小三怕東窗事發，急著爬出外面鐵窗，結果一個失足，當場重墜4層樓。

影片可見小三急著爬出窗外躲藏，待風頭過後，小三沿著鐵窗試圖爬回屋內，男方則光著身子，站在屋內看著。但這時小三一個失足，手沒有抓好鐵窗，結果當場重墜4層樓，直接墜落到1樓的機車上，場面相當驚悚。

▲▼手沒有抓好，小三當場重墜4層樓。（翻自微博）

影片的最後，看到小三一度失去意識，男方則在一旁陪伴，過不久小三稍有恢復意識。目前未知這段影片的確切拍攝時間為何，以及實際地點，也暫時無法知道小三的實際傷勢。

▲小三墜落在一樓機車上，一度失去意識。（翻自微博）

影片傳開後，引發眾多網友注意與討論，網友們說：「這個若上法庭，該怎麼判？」、「這個男的太渣了，場面也太刺激。」、「小三快把自己玩沒了。」

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