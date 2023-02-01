朋友隨手丟鑰匙「整把插她臉上」恐怖照曝光！　連醫生也看傻

▲朋友隨手丟鑰匙結果整把插進芮妮臉上。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大一名女子準備外出買東西時，朋友順勢將車鑰匙直接丟給她，結果她沒接好，整串鑰匙用力打到臉上，沒想到下一秒卻傳來朋友的尖叫聲，因為其中一把鑰匙竟直接插入她的臉，血腥畫面相當恐怖。

根據《紐約郵報》報導，現年24歲的芮妮（Renée Lariviere）在TikTok和網友分享了這起發生在2017年的意外。芮妮說，當時她跟朋友正準備外出買麥當勞，朋友順手將車鑰匙丟給她，結果她沒接好，整串鑰匙用力打到臉上，「我只覺得被鑰匙打到臉，只是失手沒接到，沒想到朋友慌張地看著我說，『我的老天！別動！』」

芮妮表示，她當時一點都沒感覺到疼痛，只是很緊張地跑進廁所，結果就看到鏡子裡令人嚇壞的一幕，有一把鑰匙竟直接插進她眼睛下方的臉上，血也慢慢從傷口滲出來，「我很害怕，我擔心的是我的眼睛，我一點都不在乎疤痕，我只擔心會看不見。」

救護車在幾分鐘內抵達，芮妮也立刻被送往醫院，當她一進入急診室照完X光，現場醫生都嚇傻了，因為整把鑰匙深入鼻腔和眼睛下方近4公分，後來整形外科醫生協助將鑰匙取出，並將傷口縫合，目前恢復情況良好，看不出任何疤痕。

芮妮也說，當時她的情況真的很驚人，「許多不同科別的醫生也跑來急診室看我，還有其中一名醫師詢問是否可以拍照，因為這可以讓他的學生觀看，了解什麼樣的緊急狀況都有可能發生。」