25歲正妹相親！赴約才知「他離過婚還有6歲女兒」...前妻說話了

▲女子相親對象是朋友介紹的。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

有些遲遲找不到對象的單身男女，會藉由相親認識另一半。近日大陸一位25歲的年輕正妹去相親，對象是朋友幫忙找的，她吃飯時才發現，男子離過婚還帶6歲女兒一起赴約。女子把影片上傳到網路上後，沒想到男子的前妻說話了。

據《一品融媒》報導，女子到相親餐廳後才發現，男子離過婚還帶著6歲女兒，但她覺得對方人滿好的，女兒也很乖，所以不是很在意，不過她將相親經過的影片發到網路上，想詢問網友們的意見。沒想到一名自稱是男子前妻表示，他們才離婚1個禮拜，已經有2個女兒了，但前婆家想要兒子，所以才離婚。

貼文曝光後，網友紛紛留言「這下好了，全國都知道男方家裡有皇位要繼承了」、「什麼年代了還重男輕女，你家有礦要繼承啊」、「前妻真的是好人，希望她平安」、「25歲找個離過婚帶小孩的男人，還覺得不錯」、「什麼朋友啊，人家才25歲給介紹離異帶孩子的」。

也有網友說，跟離過婚的人在一起，要先釐清離婚原因，「如果他說都是對方的錯，那妳可能要小心了。走到離婚這一步，兩個人或多或少都有問題，不會是全是一個人的錯。如果這個已經離婚的人，沒有認識到自己在上一段婚姻的問題，並加以改正，那他基本上會把上一段婚姻的問題帶到下一段婚姻裡。」

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