7歲弟遭「鄰居家4犬圍攻」活活咬死！　勇母肉身護兒也重傷

▲ 凱蘭遭4隻狗集體攻擊，艾蜜莉只能用肉身保護兒子。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國愛達荷州一名7歲男童出門到外面玩，媽媽跟著出去竟看見兒子倒在院子裡，遭鄰居飼養的4隻狗瘋狂撕咬，試圖阻止時自己也被咬傷。後來這對母子都被送醫，但男童不治身亡，媽媽也被咬到神經受損、頭部受傷。

根據《紐約郵報》，住在愛達荷州的2寶媽艾蜜莉（Emily Islas）1月25日傍晚讓7歲兒子凱蘭（Kellan）出門玩，幾分鐘後跟著出去找他，就發現凱蘭臉部朝下俯臥在院子裡，遭2隻羅威那犬和2隻混種犬攻擊。

艾蜜莉見狀趕緊衝上前，卻無法將犬隻從凱蘭身上拉開，只能整個人躺在凱蘭身上，用肉身保護兒子，這時犬隻便轉移目標，開始攻擊她。後來急救人員趕到將他們送醫，凱蘭隨後被宣告死亡，艾蜜莉則接受緊急手術。

友人為艾蜜莉發起募款並說明，她為保護兒子被咬到右臂神經受損、動脈破裂，頭部、背部和左臂也受傷，術後送進加護病房，所幸她5歲的女兒羅莉（Rory）當時並不在場。

涉案的4頭犬隻都被當局實施安樂死，飼主班傑明（Benjamin）及朱利安娜（Juliana Wolfchild）則被控違反15項規定，包括動物惡意攻擊、未接種狂犬病疫苗及寵物數量超過限制等，全案提交檢察官辦公室進一步調查。