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明起迎雨！周末「補班日雨彈襲半個台灣」　漸入春溫差逾10度

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▲明起北部、東半部降雨機率提高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今晨受到輻射冷卻影響，許多地區都下探9度以下，不過明日起受到東北季風影響，迎風面降雨機率高，出現嚴寒低溫的機率下降，但日夜溫差仍可達10度以上。周六還會受到華南雲雨區影響，北部、東部、中部都會有雨。未來天氣變化快速，有逐漸進入春天的感受。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急指出，今天清晨西部部分地區依然有明顯的輻射冷卻，仍有許多地方9度以下，隨著環境場逐漸改變，輻射冷卻效應不會那麼明顯了，未來幾天出現嚴寒低溫機率降低，但夜晚至清晨依然偏冷，日夜溫差可達10度以上。

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颱風論壇表示，短時間內，沒有強冷空氣來襲的訊號，周四受到東北季風影響，北部、東半部再度轉雨，降溫則較為緩和，中南部不受影響。周末華南雲雨帶通過，水氣量增加，北部、東半部雨勢更明顯，中部也會有雨，南台灣天氣較為穩定。

▲▼寒流,冷氣團,低溫,冬天,保暖。（圖／記者周宸亘攝）

▲明起東北季風影響，北台灣高溫略降。（圖／記者周宸亘攝）

臉書粉專天氣風險指出，這波東北季風後方的冷空氣不強，北部也因會風速增強加上雲量變多，使得輻射冷卻的條件轉差，明天清晨的低溫可望反而回升到14-16度，白天高溫則下降到17-19度。

天氣風險提醒，周六補班日時有華南雲雨帶通過，除了迎風面以外，中北部各地也都有持續性的降雨發生，就連南部山區也可能因為地形舉升攔截水氣有微弱雨勢，只有南部平地比較穩定，但也是多雲到陰的天氣，補班日中部高溫也會短暫來到20度或稍低，南部則在20-23度。

天氣風險表示，目前看來後續會有東北季風頻繁但短暫地南下，下一波將在下周二，這樣天氣系統快速交替變化，有開始進入春天的感覺，也讓後面的預報變動度增高。

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