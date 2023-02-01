「北捷無罩散步」女師PO激戰片GG了！再曬開工「大凶照」　網好暈

▲倪娜北捷無罩散步，影片360度任意看。（圖／翻攝崩壞的英文老師YouTube）



網搜小組／劉維榛報導

網紅「崩壞的英文老師」倪娜日前PO出「捷運無罩散步」，高畫質加上360度任意被看，引來網友狂噴鼻血。而她開工日也在IG放送性感的打掃照，雖然比起過去大膽尺度有保守一些，但胸前深溝包不住，引來千名粉絲狂呼「趕快下凡～來我這掃一下！」

倪娜因「無罩奶彈散步」系列而爆紅，擁有16.1萬粉絲的她，開工日在IG放送火辣身材，可見倪娜穿著氣質長裙，正面視角炸出渾圓北半球，兩手則拿著掃把，讓5000多名粉絲暴動了。倪娜也甜笑直呼，「身為一名小社畜的倪娜，開工第一天跟掃帚&畚箕合照，應該不為過吧？」

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底下網友紛紛看暈激喊，「能來我這打掃嗎」、「趕快下凡～來我這掃一下」、「來我家當家政婦別有一番風景」、「穿長洋裝掃可能不太方便，最好是穿女僕裝」、「超美」。

事實上，倪娜去年12月PO出第一支無罩散步，至今已累計82萬次觀看；第二支VR360度觀看的24分鐘版本，也累計32萬次觀看，網友們重播狂呼「「這個影片太屌了，浪費我3個小時，希望下次可以把鏡頭拿下面一點，看看不同高度的視角！」

不過爆紅後，倪娜的負面消息也引發關注，她與丈夫在旅館拍攝性交影片，接著在2022年5月4日在Twitter分享，並於影片上方留言「不要再撞了....要壞掉了」等語，遭警方依妨害風化罪嫌移送法辦。新竹地方法院審理後，依網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判倪娜及丈夫各有期徒刑2月。

▼倪娜「北捷無罩散步」爆紅。（圖／翻攝崩壞的英文老師YouTube）

