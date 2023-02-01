買經濟艙拗升等！女子被拒「脫衣半裸大鬧」　猛吐口水動手毆空姐

▲義大利女子在塔新航空班機上半裸鬧事。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

義大利45歲女子寶拉（PaolaPerruccio）30日從阿布達比（Abu Dhabi）搭乘飛往印度孟買（Mumbai）的班機，不過持有經濟艙機票的她堅持要坐商務艙遭攔阻，憤而對機組員動手，甚至還在班機上脫衣大鬧，寶拉事後遭制伏，並在客機降落後被警方移送法辦。

根據《Business Today》報導，這起事件發生於塔新航空（Vistara）的班機上。當時，只購買了經濟艙機票的寶拉，堅持要換位到商務艙，不料被機組人員婉拒，她當場在機上暴走。

寶拉先是毆打攔阻她的機組員，並對另一名機組員吐口水，甚至還當場脫掉部分衣物，以半裸狀態在機艙走道來回踱步，不時辱罵並攻擊機組員。塔新航空指出，有鑑於這名乘客失態，機長考量到飛航安全下令將她制伏，並將事件通報地面相關單位。

就在班機抵達目的地後，寶拉迅速被孟買警方拘捕，而警方也因印度近2個月頻頻發生乘客在機上鬧事的狀況，罕見地在一天內迅速提交起訴書，希望藉此減少乘客在空中有脫序的行為，而寶拉目前已被孟買一處法庭獲准交保。

▲客機在孟買落地後，女子被警方逮捕，之後交保獲釋。（圖／翻攝自推特）

延伸閱讀

▸ 室內脫口罩週四將公布細項規定 跟進日韓有望2月就實施

▸ 單身男女初四相親4天後閃婚 原因竟是「不想耽誤年後上班」

▸ 車子拋錨遲到…6同學集資「幸運刮中200萬+賓士」 現場畫面嗨翻