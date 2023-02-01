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航空公司拒絕幫忙　輪椅女下機重摔「頭撞地面」！癱瘓11個月走了

▲▼ 佛州身障女Gaby Assouline從飛機走道摔落身亡。（圖／翻攝自GoFundMe）

▲ 蓋碧被迫自行從空橋下機，沒想到摔成癱瘓。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州一名身障女子依靠輪椅行動，去年搭乘西南航空班機，下機時請工作人員協助遭拒，被迫自行從空橋下機，未料卻從輪椅上摔落，頭部重擊地面，造成頸部以下癱瘓，臥床11個月後不幸於1月底離世，家屬已經證實這項噩耗。

根據《紐約郵報》，佛州25歲女子蓋碧（Gaby Assouline）患有遺傳性肌肉疾病，去年2月和媽媽自勞德岱堡-好萊塢國際機場（FLL Airport）搭乘西南航空抵達丹佛，因航空公司員工拒絕幫忙，只好自行通過空橋，沒想到從輪椅上摔落地面，重擊頭部造成癱瘓。

家屬近日在募資平台GoFundMe上證實，蓋碧已於1月29日逝世，「蓋碧的生活在11個月前被悲劇打亂，但她仍保有優雅、朋友、笑聲和相信自己很快就能出院回家的強烈信念，努力奮鬥。不幸的是，併發症最終奪走蓋碧」，「她在最後並不孤單。我們都很幸運能夠陪在床邊，一面哭一面祈禱，並分享蓋碧的故事。」

蓋碧天生患有一種使肌肉變成骨頭的疾病，使她必須以輪椅代步，但仍充滿活力。這起意外發生後，母親桑德拉（Sandra Assouline）去年曾難過表示，她只能用鼻胃管灌食，再也不能張口說話，短暫清醒時眼中透露的害怕與痛苦令人不忍。

桑德拉堅稱，事發前她和蓋碧曾向航空公司提出輪椅需求，並請求員工協助蓋碧在機場內行動。但西南航空在法庭文件中聲稱，是蓋碧拒絕員工提供協助，令家屬相當憤怒。

西南航空本周也證實蓋碧的死訊，並向其親屬致哀，聲明同時強調，「我們服務員工和乘客的承諾已持續51年，並和有關各方保持接觸。」

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