曾拍「陰莖增大術」影片！網紅下半身赤裸慘死　警曝生前神秘女伴

▲美籍YouTuber雷克斯（Leo Rex）陳屍泰國公寓。（圖／翻攝YouTube、推特）

記者吳美依／綜合外電報導

美籍YouTuber雷克斯（Leo Rex）拍攝陰莖增大手術影片後知名度大開，1月30日卻被發現下半身赤裸，陳屍在泰國芭達雅的公寓內。警官凱穆蘇克（Sombat Kaewmulsuk）透露尚未排除謀殺可能性，將會偵訊死者友人及「一個在他死前曾與他待在一起的女人」，並呼籲公眾切勿妄下定論。

外媒引述警方說法報導，雷克斯被發現時死亡至少4小時，身上僅穿一件黑色襯衫，臉部朝下俯臥房內，口鼻出血且左眼瘀傷。他的衣服及個人物品散落各處，浴室裡的櫥櫃及馬桶都被破壞，看起來似乎遭到突襲或洗劫。

警方在現場找到一系列藥物，包括大麻、安眠藥、類固醇、抗憂鬱及抗焦慮藥物，據稱桌上還發現一張紙條，如今已經做為證物保存。

▲雷克斯最熱門影片與陰莖增大手術相關。



34歲的雷克斯本名萊斯．阿卜杜拉．阿爾加茲（Laith Abdallah Algaz），出生於科羅拉多州，但長期旅居泰國東部，經常在YouTube頻道發表針對男性身心靈健康的個人看法，最熱門影片「如何打造更好的陰莖」解釋陰莖增大手術，獲得近50萬次觀看。

40歲美籍友人休斯（Charles Anthony Hughes）透露，雷克斯經常宅在家，坐在電腦前呼麻，最近卻都不接電話，他因此上門造訪，卻發現一具冰冷遺體。25歲的拉塔納潘（Aicha Humera Rattanaphan）回憶，「大門是上鎖的，所以他們使用備用鑰匙進去，並且發現了遺體。」