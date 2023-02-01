清真寺爆炸100死「97人是警察」　巴基斯坦當局認：不知兇手怎闖入

▲巴基斯坦白夏瓦市（Peshawar）清真寺遭自殺炸彈攻擊，至少100人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

巴基斯坦白夏瓦市（Peshawar）警察總部內清真寺1月30日遭自殺炸彈攻擊，導致至少100人死亡，內政部長薩納烏拉（Rana Sanaullah）證實，罹難者高達97人是警察。案發地點位於戒備森嚴的「警察道」區域（Police Lines），但當局尚不清楚兇手如何突破重重檢查哨站，闖入清真寺。

▲清真寺爆炸時正值午間祈禱時間。（圖／路透社）



《路透社》報導，案發正值午間祈禱時間，多達數百人聚集寺內，爆炸後清真寺上層被毀，至少170人受傷。1月31日，心急如焚的親屬湧入當地醫院，醫護把傷患抬入急診室，年長婦女在救護車旁哭喊，「我的兒子，我的孩子！」

國防部長阿西夫（Khawaja Asif）表示，男性炸彈客引爆炸彈時，就坐在祈禱廳的第一排座位。當地官員馬蘇德（Riaz Mahsud）說，隨著搜索行動持續進行，傷亡人數可能還會攀升。

▲隨著搜救行動持續進行，死傷人數可能攀升。（圖／路透）



儘管尚無團體宣稱犯案，內政部長薩納烏拉卻透露，當地最活躍軍事團體「巴基斯坦塔利班運動」（Tehrik-i-Taliban Pakistan）分裂派別「Khurasani」自稱幕後黑手。

「巴基斯坦塔利班運動」反對伊斯蘭馬巴德政府，2022年退出與政府簽訂的和平協議，並且加大攻擊力道。薩納烏拉宣稱，和平協議一部分政策要求特赦武裝份子，其中包括部分死刑犯，此舉卻導致爆炸案發生。

白夏瓦市位於巴基斯坦西北部，鄰近阿富汗邊境，也落在當地民族普什圖人（Pashtun）的部落土地之上，20年以來深陷暴力衝突，近期針對警察的暴力事件更是激增。「警察道」是位於市中心的警方營地，住著中低階警察人員及眷屬，從殖民時代就矗立於此，考慮到白夏瓦市安全問題，才在內部建造清真寺，讓駐警不需遠離崗位也能祈禱。