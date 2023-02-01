　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國祭報復措施！　今起對南韓入境旅客實施落地核酸檢測

▲北京機場。（圖／路透）

▲中國宣布今起對南韓入境旅客，一律實施落地核酸檢測。（示意圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

中國政府今（1日）起對南韓搭機入境旅客實施COVID-19落地核酸檢測，若驗出陽性立即送隔離。韓媒指稱，這是報復南韓延長停發中國旅客短期簽證所採取的措施。

綜合韓媒報導，中國民航局上月31日向中韓航線的兩國航空公司發出通知，今起從南韓搭乘直航航班入境中國的旅客，落地後一律須接受COVID-19核酸檢測，篩檢結果若呈陽性，必須接受居家、居所隔離或住院隔離。南韓駐中大使館也在官網公告，已接獲中國政府通知。

南韓外交部一名官員表示，南韓政府堅持除防疫以外的其他因素，不得影響從南韓入境中國的旅客。南韓政府基於保護公民的理由，以科學為依據採取防疫措施，現在韓方正與中方進行必要的溝通。

由於中國去年底放棄清零政策，新冠疫情大爆發，南韓政府宣布從1月2日起暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，並要求登機前須提供陰性篩檢證明，入境也須接受核酸檢測。之後中國政府就在1月10日起停發南韓公民赴中短期簽證，隔日進一步暫停南韓入境中國旅客「72／144小時過境免簽政策」。

南韓1月27日宣布延長暫停簽發中國公民赴韓短期簽證措施至2月28日，中方就於1月31日宣布對南韓入境中國旅客實施落地採檢，以此作為報復南韓的措施。

ET快訊
快訊／國民黨喊加碼發現金1萬　陳建仁：應照顧弱勢團體
計程車司機載到「輔大陳若儀」！　6字曝長相
住院5天「雙手佈滿3X針孔」　女星今動刀求集氣
男闖台中港自撞釀火球！　就醫2小時竟「拔點滴」落跑
又一名店撤出東區！　知名泰式料理掰了
快訊／挑戰費鴻泰！　徐巧芯宣布投入立委初選
正妹被下迷姦水昏22hrs！　色小開「進不去」下場還是慘
真人版《灌籃高手》彩子現身街頭！　3000人朝聖：超美

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台海有事可迅速行動　菲律賓將開放「呂宋島2基地」讓美軍使用

最激烈交戰！俄稱控制巴赫姆特以北村莊　烏軍駁：已擊退

乙武洋匡分手混血女友！偕嫩妹同居　劈腿5人離婚魅力仍不減

「人類自由指數」台灣奪亞洲第一！　中國倒數第14名

中國祭報復措施！　今起對南韓入境旅客實施落地核酸檢測

巴西前總統波索納洛避難美國　妻子準備從政

在街上跳舞要被關10年！　網紅情侶遭認定賣淫、宣傳反政府

美卿布林肯下周訪中2天　將與北京官員討論俄烏戰爭

荷蘭籲境內半導體商加把勁　防晶片最終落入俄手中

反對年金改革！法國第2次全國大罷工　127萬人走上街頭

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

玩太嗨！３男列車到站睡死　友下車拍窗...見車開走笑翻

調皮爸模仿汪喘氣呼吸　哈士奇0表情看傻眼XD

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

顏佑庭驚喜回歸《營業中》　秀拉花功力..客人讚：100分

台海有事可迅速行動　菲律賓將開放「呂宋島2基地」讓美軍使用

最激烈交戰！俄稱控制巴赫姆特以北村莊　烏軍駁：已擊退

乙武洋匡分手混血女友！偕嫩妹同居　劈腿5人離婚魅力仍不減

「人類自由指數」台灣奪亞洲第一！　中國倒數第14名

中國祭報復措施！　今起對南韓入境旅客實施落地核酸檢測

巴西前總統波索納洛避難美國　妻子準備從政

在街上跳舞要被關10年！　網紅情侶遭認定賣淫、宣傳反政府

美卿布林肯下周訪中2天　將與北京官員討論俄烏戰爭

荷蘭籲境內半導體商加把勁　防晶片最終落入俄手中

反對年金改革！法國第2次全國大罷工　127萬人走上街頭

助小熊隊打破「山羊魔咒」　奪冠功臣佛勒宣布退休

洗衣機壞掉「要換洗脫烘」　人夫怕爆了！網勸買這1物：老婆愛死你

免費早餐吃到爽！住星級飯店「每人只要1250元」　再送樂園門票

基隆市民過半支持升格直轄市　謝國樑：反映民意...3月拜會林右昌

徐巧芯稱2020選得「風雨飄搖」　費鴻泰甚至在「這區」輸了

今年是「雙二月」必拜土地公！2月6日最旺　招財旺桃花「拜法完整攻略」

休旅車囂張插人行道！他檢舉卻被說「違規樣態不明顯」　警解釋了

最後身影曝！苗栗婦失蹤前曾偶遇好友　8天後尋獲…離奇陳屍池塘

必勝客買1送1、漢堡王7折吃！　foodpanda「2月激省優惠碼」一次看

雞塊加1元多1件、咖啡買1送1！　麥當勞「超殺優惠券」爽吃42天

年假7天苦忍哥愛的抱抱　保母貓眼神死：開學沒？

國際熱門新聞

前夫騙光積蓄！女星宣布下海陪酒

新聞系正妹慘死！遭男同學「性侵後斷脖」

新娘丟捧花　小姑美到搶走全場目光

正妹網紅逝！「腳上長黑痣」竟罹癌

街上跳舞要被關10年！　網紅情侶遭認定賣淫

恐怖影片曝！　垃圾車撞同事「來回輾斃」

美國公布2022惡名市場名單　蝦皮淘寶入列

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

馬克宏聽到台灣眼前一亮：請給法國半導體

巴基斯坦清真寺爆炸增至100死 　警：遭報復攻擊

印度賤民80年來首進廟祈福　警大陣仗保護

財報支持Fed放緩升息　美股漲368點

俄軍在烏東南部突擊　英認不可能有大突破

更多熱門

相關新聞

布林肯下周訪中　將討論俄烏戰爭

布林肯下周訪中　將討論俄烏戰爭

美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）1月31日表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）將於2月5日至6問訪問中國，並將與北京官員討論俄烏戰爭。

美重申「協防南韓」非標語　擴大軍演層級

美重申「協防南韓」非標語　擴大軍演層級

美軍積極備戰　台海有事？

美軍積極備戰　台海有事？

新冠降級！各國「入境新規」一次看

新冠降級！各國「入境新規」一次看

南韓考慮重開陸客觀光簽　將視中國疫情而定

南韓考慮重開陸客觀光簽　將視中國疫情而定

關鍵字：

中國南韓核酸檢測入境

讀者迴響

熱門新聞

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

前夫騙光積蓄！女星宣布下海陪酒

失戀看A片看到哭　一票妹子湧入安慰：我也是

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

余正煌遭爆「考績乙」　調查局回應

即／17縣市低溫特報　清晨下探11度

今晚轉雨！　「立春」下最大

台人寧願出國！過來人揭拒國旅原因

買車「講這5句話」準備當肥羊

《灌籃高手》票房破3億！真人版彩子現街頭

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

新聞系正妹慘死！遭男同學「性侵後斷脖」

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

新娘丟捧花　小姑美到搶走全場目光

更多

最夯影音

更多
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面
日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面