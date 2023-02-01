「人類自由指數」台灣奪亞洲第一！　中國倒數第14名





▲台灣自由持續位居前列。（圖／記者賴志昶攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國智庫卡托研究所（Cato Institute）與加拿大溫哥華智庫「弗雷澤研究所」（Fraser Institute）聯合調查「人類自由指數」，根據法律、國安、人身安全、移動自由、財產自由等83項指數，對各國做出綜合評估。其中台灣位居亞洲第一，中國則與伊朗等國一起吊車尾。

「2022版人類自由指數」於1月26日釋出，共針對165國／司法管轄區、涵蓋全球逾98％人口，以10分為滿分評鑑各國自由指數。台灣拿下8.4分，排名全球第14，高居亞洲第一名，但比先前下降1名，其中個人自由高達8.98分；中國排名第152名，在非洲國家辛巴威和查德之間，其中個人自由僅4.47分。

最自由的國家是瑞士，接著依序為紐西蘭、愛沙尼亞、丹麥、愛爾蘭、瑞典、冰島、芬蘭、荷蘭（尼德蘭）、盧森堡，除紐西蘭外，其餘9國均是歐洲國家。

澳洲排名第11名、加拿大第13名、拉脫維亞第15名、日本第16名、英國第20名、美國第23名、南韓第30名、香港第34名、法國第42名、新加坡第44名。

敬陪末座的5個國家則依序為埃及、伊朗、委內瑞拉、葉門，最後一名為敘利亞。