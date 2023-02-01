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智庫報告：風力與太陽能成歐盟2022年最大電源

▲英國風力發電。（圖／路透）

▲歐洲大力發展風力發電。（圖／路透）

文／中央社記者田習如布魯塞爾31日專電

歐洲環境與能源智庫Ember今天發布報告指出，風力發電和太陽能共占2022年歐盟區電力來源22%，首度超越天然氣和核能，成為最大供電者，且2023年再生能源將持續大幅成長。

歐盟去年能源拉警報的原因除了俄烏戰爭衝擊，還有500年一見的大旱影響水力發電，以及德國廢核、法國多個核電廠檢修斷供。Ember指出，光是乾旱和核電廠停擺的缺口就相當於去年歐盟電力需求7%，這個缺口絕大部分靠風電和太陽能的成長補足，小部分靠燃煤。

去年歐盟燃煤發電量成長7%，導致整體電力部門的二氧化碳排放較2021年增加了3.9%。不過，去年歐盟雖較前一年多進口了2200萬噸的煤炭，但實際用量只有1/3。燃媒占去年歐盟電力的16%，該智庫認為歐盟會員國政府正努力達成讓燃煤退場的承諾，減煤大勢已定。

太陽能則在去年大放光芒，發電量成長24%，相當於為歐盟省下100億歐元（約新台幣3262億元）的天然氣成本。其中荷蘭成長最快，太陽光電已占其電力組成的16%；希臘則可望在今年底由太陽能供電8百萬瓩（GW），比原定目標提早7年達成。

Ember估計今年歐盟燃煤加天然氣的發電量將衰退20%，有助於全力擺脫俄國能源依賴。

該報告作者瓊斯（Dave Jones）表示：「歐洲已經避免了能源危機最糟的狀況。2022年震撼帶來的是燃煤極小幅成長、再生能源極大量增加。」

他補充，能源危機無疑加速了歐洲的電力朝向更乾淨能源轉型，且2023年將會完全展現這個變化，「改變來的很快，每個人都要準備好面對它」。

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