火鍋店服務生「被顧客逼下跪道歉」！網怒：憑什麼　店家回應了

▲火鍋店服務員給顧客下跪道歉，影片曝光後立刻引起熱議。（圖／翻攝頭條新聞）

圖文／CTWANT

近日有網友在網路上PO出影片，指出大陸湖南一名火鍋店服務員給顧客下跪道歉，影片曝光後立刻引起熱議，網友也紛紛留言討論。對此，該店工作人員也做出回應了。

綜合陸媒報導，事發於27日，網路上有影片流出，一名火鍋店的服務員給顧客下跪道歉，但並未闡明事發原因，影片曝光後引起熱議，事後該店工作人員做出回應，指出該客人可能喝了酒有點難纏，後續也有報警，火鍋店店主28日也表示，報警後雙方已經和解。

影片曝光後，網友紛紛留言「壓迫一個小員工，什麼店啊？」、「幹嘛要這樣為難服務員，消費了就高人一等嗎？」、「誰都是人，都平等，服務人員做了什麼要給顧客下跪」、「什麼大爺，需要服務員下跪，好好查查」、「一個人的人品從他對待弱勢群體的態度就能看出來」。

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