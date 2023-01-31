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印度「賤民」80年來首度進廟祈福　警方大陣仗保護

文／中央社

印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）大約300名所謂「賤民」最近如願進入當地一座印度廟祈福，警方特別動員大批人力持防暴盾牌保護，以防「高種姓」信徒滋事。

印度地方電視台The News Minute報導，坦米爾那都省提魯萬納瑪萊縣（Tiruvannamalai）一座寺廟正在舉行長達12天的慶典，而這座廟自80年前建成以來，一直不允許所謂「賤民」進入。

「賤民」族群向村裏長者請求在這12天當中的一天進廟祈福，卻被拒絕，於是他們向當地政府印度教管理部門請願，當局進行調查後表示，寺廟屬於每一個人，下令廟方讓他們進入，結果引起高種姓民眾到現場抗議。

29日，包括兒童在內大約300名「賤民」在大批警力持防暴盾牌的保護下，如願進廟作供奉及進行宗教儀式。

「今日印度」（India Today）電視台在報導這則新聞時，形容「賤民」挑戰不公「寫下了歷史」。

▲▼印度賤民80年來首度進廟祈福，警方特別動員大批人力持防暴盾牌保護，以防「高種姓」信徒滋事。（圖／翻攝自推特／@pkr_madras）

▲印度賤民80年來首度進廟祈福，警方特別動員大批人力持防暴盾牌保護，以防「高種姓」信徒滋事。（圖／翻攝自推特／@pkr_madras）

「賤民」（dalit）是印度早期階級制度下被視為社會最低下的群體，受到各種壓迫與剝削，他們甚至被排除四大種姓之外，更被稱為「不可碰觸者」，因為一旦碰觸到就會被玷汙，即使是碰到他們的影子也一樣。

印度獨立後已廢除「不可碰觸性」，現也改以「表列種姓」稱呼這個族群。即使如此，種姓觀念在印度保守地區依然根深柢固、難以動搖。

去年，馬德雅省（Madhya Pradesh）薩格爾市（Sagar）一名「賤民」依照高種姓習俗騎馬迎親，警方為防生亂特別隨行保護，結果雖然他未遇襲，他的住家和汽車卻遭人投擲石塊破壞。

「印度人報」（The Hindu）最近報導，在坦米爾那都省，「賤民」在維護信仰權的路上仍面臨許多困難，並引述古代文學作品說，早在第7、第8世紀時，就已有廟宇不准「賤民」進入的紀錄。

曾在印度長住一年的美國教授哈德葛瑞夫二世（Robert L Hardgrave, Jr.），1969年在著作中說，低階層族群因經濟狀況改善，開始追求新的社會地位，而這無可避免地引發他們與高種姓之間的衝突。

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