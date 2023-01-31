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IMF公布2023全球預測　先進經濟體僅英國負成長

▲▼英國降下今年首場大雪。（圖／路透）

▲IMF預測英國是唯一呈現負成長的先進經濟體。（圖／路透）

文／中央社

國際貨幣基金（IMF）預估，2023年全球經濟成長率將達2.9%，英國是唯一呈現負成長的先進經濟體，將收縮0.6%。相較之下，因發動侵略戰爭而遭制裁的俄羅斯，經濟成長率可達0.3%。

值得注意的是，根據IMF今天發布的預測，被歸類為「歐洲新興市場與發展中經濟體」的俄羅斯，在2022年經濟收縮2.2%後，2023年開始經濟成長率轉正，並在2024年成長率達2.1%，超過英、美、法、日、德、義、加拿大等七大工業國集團（G7）成員國與歐元區整體表現。這顯然與所謂空前強硬制裁措施企圖對俄羅斯經濟造成的衝擊有差距。

IMF預估，今年英國經濟收縮0.6%後，明年成長率可望達0.9%，與日本、義大利、美國相近。雖然IMF先前曾預估英國經濟今年可呈現微幅成長，但稅率和利率調升、借貸成本上升、缺工、能源費用居高不下等因素使IMF下修英國今年的經濟展望。

IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）告訴英國廣播公司（BBC），事實上，與歐洲各經濟體相較，英國去年的表現位居前段班；經濟預測數據下修主因之一是英國對液化天然氣過度依賴。但他也說，自去年秋季發布財政計畫以來，英國政府「已走在正確的路上」。

財政大臣韓特（Jeremy Hunt）指出，短期挑戰不應掩蓋長期展望，去年英國的經濟表現較許多預測佳，且根據英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England）的評估，英國經濟今年就算衰退，衰退程度也會比先前預期的少。

韓特強調，若堅持落實政府「通膨砍半」的承諾，英國經濟預估在未來幾年仍能會有比德國和日本亮眼的成長率。

IMF的預測確實不一定精準。IMF曾坦言，針對英國和其他先進經濟體所作的新一年經濟成長預測與現實往往有1.5個百分點的誤差。這與英國預算責任局（OBR）的預測誤差範圍相當。此外，根據IMF的內部分析，自1992至2014年，IMF在前一年準確預測經濟衰退的成功率不到10%。

曾任財政大臣的英國首相蘇納克（Rishi Sunak）去年10月下旬上任時，將解決英國的經濟和財政問題列為施政重點；他本月初在一場指標性的政策演說條列今年5大施政目標，其中包括通貨膨脹率砍半、促進經濟成長、降低國家負債。

根據國家統計局（ONS）的資料，儘管已連續兩個月下滑，英國通膨率去年12月仍達10.5%，維持在近40年來的高峰，主因是食品價格持續上升。

不過，預算責任局評估，英國通膨率今年底前可望降至3.75%。英格蘭銀行去年11月預估，今年英國通膨率將降至5.2%；總裁貝里（Andrew Bailey）本月稍早曾說，通膨率今年可能會「快速下降」。

英格蘭銀行預計本週稍晚發布新的英國經濟預測。外界預期，英格蘭銀行將進一步調升利率。另一方面，儘管面臨黨內要求「減稅救經濟」的壓力，韓特近日重申，「通膨砍半就是最好的減稅」，並預告即將於3月發布的財政預算案不太可能會納入明顯的減稅措施。

綜合各項預測，蘇納克政府今年確實有很大機會達成「通膨砍半」目標，但促進經濟成長顯然是困難得多的任務。值得注意的是，IMF指出，相較於其他先進經濟體，英國經濟有個特色是勞動市場參與率偏低，民眾在疫情後尋求就業的積極度不如許多歐洲國家。

蘇納克和韓特本月稍早發表政策演說時都觸及此問題。英國約20－25%的16至64歲勞動年齡人口屬於「可就業而未（尋求）就業或提早退休」的「非經濟活動人口」（economically inactive）。英國政府正研擬措施鼓勵民眾（重新）投入勞動市場。

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