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荷蘭限制「半導體設備」出口中國　中國外交部：霸凌、霸道行徑

▲▼ 半導體製造商ASML。（圖／路透）

▲半導體設備製造商ASML限制對中國出口。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）加入美國限制中國獲得先進半導體相關設備的行列。中國外交部在例行記者會上，回應媒體相關提問時表示，有關霸凌、霸道行徑嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，不僅損害中國企業的合法權益，也衝擊全球產業鏈供應鏈的穩定。

有媒體提問指出，荷蘭此前已經禁止了艾司摩爾公司的一些產品向中國出口，現在該公司還停止向中國出售深紫外線光刻機（極紫外光機EUV），想請問中方對此有何評論？此舉對中國和荷蘭的關係會有什麼影響？

發言人毛寧表示，「我可以告訴你的是，1月30日秦剛外長同荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）通電話，就雙邊關係等問題深入交換了意見。秦剛外長指出，開放務實是中荷關係的最大特色，雙方要共同維護國際產業鏈、供應鏈穩定，維護開放而非分裂，有序而非混亂的國際貿易環境」。

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

毛寧說，胡克斯特拉表示，荷方願推動兩國開放、務實的全面合作夥伴關係不斷發展，將繼續以負責任的方式處理對華經貿事宜。

毛寧強調，個別國家出於一己私利，不惜損友自肥，惡意封鎖和打壓中國企業，人為推動產業轉移、脫鉤，有關霸凌、霸道行徑嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，不僅損害中國企業的合法權益，也衝擊全球產業鏈供應鏈的穩定。我們希望各方秉持客觀公正立場，從自身長遠利益和公平公正市場原則出發，獨立自主地作出決定。

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