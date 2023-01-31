想拗升艙被拒！惡女吐口水狠毆空姐　當眾脫衣半裸大鬧

▲義大利女子寶拉30日在塔新航空半裸鬧事，而在落地後迅速被警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

義大利45歲女子寶拉（Paola Perruccio）30日在飛往孟買（Mumbai）途中，因持有經濟艙機票卻堅持要坐商務艙被阻，憤而對機組人員動手，甚至還在班機上脫衣大鬧，而在落地後迅速被警方逮捕。

據新德里電視台報導，這起事件發生於塔新航空（Vistara）30日從阿布達比（Abu Dhabi）飛往孟買（Mumbai）的班機上。當時，只購買了經濟艙機票的寶拉，堅持要換位到商務艙，不料被機組人員拒絕後，她就開始在飛機上暴走。

她首先毆打了攔阻她的機組人員，並對另一名機組人員吐口水，甚至還當場脫掉部分衣物，以半裸狀態在機艙走道來回踱步，不時辱罵並攻擊機組人員。塔新航空指出，有鑑於這名乘客頻頻做出不守規矩和暴力行徑，機長為考量飛航安全，下令將她制伏，並將事件通報地面相關單位。

寶拉在飛機抵達目的地後，迅速被孟買警方拘捕，而警方也因印度近2個月頻頻發生乘客在機上鬧事的事情，罕見地在1天內就迅速提交了起訴書，希望藉此減少乘客在空中行為不端的事蹟。報導稱，寶拉目前已被孟買一家法庭獲准交保。