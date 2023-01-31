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新聞系正妹慘死！遭男同學「性侵後斷脖」　生前發文：好期待未來

▲▼ 22歲女大生遭性侵殺害。（圖／翻攝自臉書）

▲ 雅納娜慘遭同校男學生性侵殺害。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西發生一起恐怖事件，一名22歲女大生在校園內遭另一名男學生性侵後全身多處受傷，送醫不治身亡，而她死前不久才滿懷希望發文寫下「好期待未來」，如今竟遭遇不測。

綜合《每日星報》等外媒，來自巴西東北部特雷西納（Teresina）的22歲女子雅納娜（Janaína da Silva Bezerra）就讀皮奧伊州聯邦大學（UFPI）新聞系，竟遭同校的28歲碩士生蒂亞各（Thiago Mayson da Silva Barbosa）性侵後扭斷脖子致死，蒂亞各現已被捕。

案發地點是該校數學系碩士辦公室，而蒂亞各持有辦公室鑰匙。蒂亞各犯案後，警衛目睹他抱著雅納娜離開辦公室，身上衣物還沾有血跡，便上前了解狀況，而蒂亞各回答，「我朋友病了，要帶她去醫院」。警衛便攔下他，開車載2人送醫，但雅納娜到院後宣告死亡，臉上和全身多個部位都有傷勢。

蒂亞各供稱，雅納娜在性交過程中「身體不適」，他去睡覺時還以為雅納娜也只是睡著。警方事後在辦公室桌上發現血跡，驗屍結果顯示雅納娜遭到性侵後被扭斷脖子。

家屬悲痛表示，雅納娜對學習富有熱忱，是家中第一個考上大學的人，一直夢想出書，29日喪命前幾周還曾發文分享自己的詩歌作品，寫下「好期待我的未來」，未料遇害而死。

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