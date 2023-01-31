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安于晴遊泰遭警勒索　警察總長道歉了！涉案7員警調職

▲▼安于晴到泰國旅遊碰到黑警。（圖／翻攝自IG／charlene_an517）

▲ 安于晴到泰國旅遊碰到黑警。（圖／翻攝自IG／charlene_an517）

文／中央社記者呂欣憓曼谷31日專電

台灣藝人安于晴赴泰旅遊稱遭警察無故勒索，泰國警方承認收錢，涉案7名員警被調離現職並將被起訴。泰國警察總長今天向民眾以及受影響的人道歉，並要遊客仍對泰國警察保持信心。

安于晴1月初在Instagram發限時動態，分享在泰國旅遊搭車被警察臨檢以及要錢的經驗，此事在泰國引起軒然大波。泰國警察日前才因為中國網紅揭露花錢就可以買到警察護送的事件遭到泰國民眾強力批評，安于晴的事件讓泰國警察已經不佳的形象再蒙上一層陰影。

泰媒昨天早上大篇幅報導當天涉案的7名員警中有人承認收錢，因為安于晴一行人持有在泰國非法的電子煙，因此一行人私下付錢給警方用以交換不被調查。曼谷市警局昨天隨後承認警方的確有收錢，但誰付的錢、誰收的錢以及收了多少錢仍在調查中。

泰國皇家警察總長丹隆薩（Damrongsak Kittiprapas）今天接受媒體訪問時表示，他要向民眾以及因為這7名警察行為而受到影響的人表示抱歉之意。

丹隆薩表示，這7名警察只是泰國警力的一小部分，他要向所有人以及外國遊客保證，泰國警方還是可以信賴的，他會要求移民警察和觀光警察的行為保持透明而且守紀律。

丹隆薩並表示，已經要求曼谷市警局加快調查腳步，如果有必要，可以派人到台灣以及新加坡詢問安于晴本人以及外傳付錢的新加坡友人相關細節，不過若當事人會害怕，他們將尋求國際刑警的協助以取得證詞。

曼谷市警局第一分局局長阿塔彭（Attaporn Wongsiripreeda）昨天簽署命令，將涉案的7名員警調離現職，以讓調查順利進行，這7人將因為瀆職而被起訴，而安于晴遭勒索地點匯狂區的警察局長也因為督導不周已被調離現職。（編輯：黃自強）

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