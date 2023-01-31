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華郵：美軍將擴大取得進入菲律賓關鍵基地權限

▲▼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／達志影像／美聯社）

中央社華盛頓30日綜合外電報導

美國及菲律賓官員說，美軍在大規模調整於日本的軍事部署後，也將擴大取得進入菲國關鍵基地的權限。這些發展反映出盟國擔憂區域內日益嚴峻的安全問題，盼加深與美結盟。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，相關協商仍在進行，預計最快在美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本週在馬尼拉會晤菲律賓國防部長及總統小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）時宣布結果。

這次擴大權限可能涉及讓美軍進入呂宋島北部2處軍事基地，分析人士表示，這可望在台灣或南海發生衝突時，替美軍提供一個採取行動的戰略據點。此外，這也有助於促進兩國在自然災害迅速因應及氣候相關事件等安全問題方面的合作。

一名美國國務院官員說，美菲耗時數月在菲律賓多個基地完成評估等相關前置作業，已敲定至少2處基地。與其他官員一樣，這名官員因未獲授權談論此事，並未透露姓名。

菲律賓國防官員說，新增的地點已「大致」談定，待兩國國防部長會晤時正式定案。他透露，雙方幕僚近日持續溝通關鍵細節，至少有2處新的基地在呂宋島。

一名美國官員說，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與菲律賓國安顧問安約（Eduardo Ano）本月稍早曾討論此事，這也是白宮強化與印度太平洋地區盟友合作的一環。

菲律賓官員說，擴大與美方軍事合作「有助於我國國防態勢」，但也強調，菲律賓強化安全措施「並不針對任何特定國家」。

這名官員說，小馬可仕「意識到當前區域發生的變化，以及菲律賓真的有必要採取行動」；他還說，小馬可仕一直密切關注台灣海峽和西菲律賓海的事態發展，「我們早已被多國侵犯，預期緊張局勢將持續升溫」。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）東南亞研究主任波林（Greg Poling）表示，雖然擴大取得進入軍事基地的權限本身並不是區域安全的關鍵，但仍「相當重要」，「這不僅在台灣或南海發生意外情況時意義重大，更是菲律賓全力投入結盟現代化的象徵，他們明白，現代化的結盟意味著他們也有責任」。

美國與菲律賓2014年簽訂「加強國防合作協議」（EDCA），美國據此得以進入菲律賓4個空軍基地和1個陸軍基地；協議也允許美軍在這5個基地輪調，但這5個基地都不在呂宋島北部。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）去年11月訪問菲律賓巴拉望省，是美國迄今到訪當地的最高級別官員。巴拉望毗鄰有數國聲索主權的南海。

一名高級官員在賀錦麗訪問期間提到，美菲已確認在新地點「深化雙方合作」，內容將擴及安全合作演習、聯合訓練活動等，以及讓美國能夠在發生自然災害時更快速提供人道援助。

這名官員表示，美菲「加強國防合作協議」同時也帶來經濟上的好處，美國在現有基地投資超過8200萬美元，支援相關計畫的合約多數都由菲律賓企業拿下。

過去十多年來，五角大廈一直試圖分散美軍在西太平洋島鏈的部署，讓中國難以集中火力攻擊美國基地。

雪梨大學美國研究中心（United States Studies Centre）執行長葛林（Michael J. Green）說，這也有助於菲律賓等國家確保中國不會直接透過他們的群島去攻擊台灣或日本。

曾任白宮國家安全會議亞洲事務資深主任的葛林說：「菲律賓未必要參與美國的戰爭計畫本身…但這是向前邁進的一大步，將令美國和日本等盟友備受鼓舞，並讓中國知道脅迫的代價。」

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