「水管疏通劑」溶解嬰屍！23歲女旅館產子後秒淹死　棄屍置物櫃

▲被告產下男嬰後，隨即將其塞進裝滿水的浴缸內，使其溺斃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本北海道千歲車站2022年5月被發現有人將嬰兒屍體棄置在置物櫃內，警方循線找到棄屍的23歲女子並依棄屍嫌疑將其逮捕。女子被逮後坦言，自己在札幌市的旅館生產後，便將男嬰浸泡在浴缸內使其溺斃，隨後使用水管疏通劑泡屍，企圖使其溶解，最後才將屍體丟棄在車站置物櫃內。

根據《北海道新聞》報導，23歲的無業女子小關彩乃居無定所，她2022年5月入住札幌市某旅館時，在房內產下男嬰，但因為想要繼續跟男人玩樂，認為兒子會成為自己的累贅，因此隨即將剛出生的男嬰浸泡在浴室的浴缸內，使其死亡。

隨後她還買了水管疏通劑，企圖藉此溶解男嬰的遺體，不過最終未能成功，因此作罷。於是她買來了保冷箱，將男嬰的屍體裝進去後，棄置在千歲車站的置物櫃內，最終被依殺人與遺棄屍體罪嫌起訴。

該案31日首次開庭，被告小關彩乃坦承犯行，對於起訴內容供認不諱。檢方認為，被告為了與男人玩樂，殺害男嬰並尋找可以埋屍的地點，最後更棄屍於車站，犯行極其惡劣。不僅如此，檢方也主張，被告企圖用水管疏通劑溶解屍體。

對此，辯護律師則表示，希望法官能考慮被告當時的認知能力以及肉體與精神狀態酌情從輕判刑。該案將於2月3日進行宣判。