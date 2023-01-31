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下月底「開放」陸客觀光簽有譜？　南韓：將視中國疫情而定

▲▼南韓針對從中國入境旅客實施PCR核酸篩檢。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓針對從中國入境旅客實施PCR核酸篩檢。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓從今年1月2日起針對中國祭出嚴厲的入境防疫管制措施，包括針對從中國入境旅客實施登機前、落地後PCR核酸篩檢，甚至限縮辦理陸客短期入境觀光簽證，自從南韓防疫當局宣布該措施將延長實施1個月後，便引來北京當局不滿。南韓國務總理韓悳洙表示，若中國疫情可獲控制，則將提早開放辦理觀光簽。

根據《韓聯社》，南韓國務總理韓悳洙今（31）日在首爾接受出入記者團懇談會時，現場有記者提問，「中國針對南韓延長限縮辦理短期入境觀光簽表示遺憾，難道這對韓中兩國交流沒有影響嗎」；對此他表示，「從目前中國旅客入境南韓的PCR篩檢結果來看，若要完全解除觀光簽限縮辦理措施，確實還得更加慎重。」

針對限縮辦理簽證恐將引起北京當局不滿，韓悳洙強調，「簽證問題會持續向中國通報，目前正與中國溝通。」

針對南韓政府27日宣布，限縮辦理中國旅客短期入境觀光簽的措施將延長實施至2月28日，中國外交部發言人毛寧昨（30）日表示，「這不利於中韓兩國人員往來和交流合作。我們希望韓方儘快取消不合理的做法。中方願在此基礎上採取相應的便利兩國人員往來的措施。」

►南韓「停發」陸客觀光簽：再延長1個月 憂中國祭出報復措施

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