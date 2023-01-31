美韓同盟70周年！美重申「協防南韓」絕非標語　擴大聯合軍演層級

▲美國國防部長奧斯汀31日在首爾與南韓國防部長李鍾燮舉行會談。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

美韓同盟今年迎來第70周年紀念，隨著北韓不斷透過導彈試射、完成核試準備工作、派出無人機挑釁等手段導致區域緊張情勢升溫，美國國防部長奧斯汀今（31）日在首爾與南韓國防部長李鍾燮進行會談，雙方一致同意擴大聯合軍演層級，美國強調對南韓的擴張遏制能力堅若磐石，並表示未來將會持續在南韓部署戰略資產。

根據《韓聯社》，奧斯汀（Lloyd Austin）31日下午前往位於首爾的南韓國防部與李鍾燮進行美韓防長會談，會談後雙方舉行聯合記者會，並對外宣布上述結果，包括美日韓3國將在近期儘速召開例行安全會議（DTT），此次會談為尹錫悅政府去年5月正式上台後，8個月以來的第4次會談，也是迎來美韓同盟（1953年）70周年紀念的首次會談。

奧斯汀、李鍾燮首先針對北韓（朝鮮）連續試射導彈、最近更派出5架無人機侵擾南韓領空等挑釁行為進行嚴厲譴責，表示此舉違反聯合國安理會決議，未來國際社會將更堅決應對來自北韓的任何挑釁。

為了因應北韓提升核武導彈實力導致周邊國安情勢改變，美韓雙方一致同意從今年起擴大聯合軍演的規模和層級，包括擴大聯合野外機動訓練的規模和範圍、實施大規模聯合火力示範。同時，為了研擬來自北韓核武威脅的遏制應對方案、增進同盟之間的討論，雙方一致確認從今年2月起實施「擴張遏制手段運用演習」（DSC TTX）。

李鍾燮在記者會上強調，「我與奧斯汀部長為了在韓半島（朝鮮半島）實現倚靠軍事力量所維繫的和平，決定擴大聯合軍演的訓練規模和層級。」

雙方也對2022年底美國在韓半島部署戰略轟炸機時實施聯合空中軍演，顯示出同盟之間提供的多種擴張遏制手段產生共識。奧斯汀表示，「先前已在韓半島部署（展開）過F-22、F-35等第5代戰機以及雷根號航母戰鬥群。未來將會部署更多類似的戰略資產。」

奧斯汀強調，「美國對於南韓的協防承諾堅若磐石，並非標語。這是擴張遏制公約的核心。先前美韓兩國政府已就強化擴張遏制手段的各種方案進行討論。」

另外，在「自由且開放的印度太平洋」政策上將以美韓兩國共識為基礎，強化雙方在印太戰略佈局的關聯性，同時探尋與東南亞、太平洋島國友邦之間的合作方案。

《韓聯社》也提到，南韓外交部長朴振2月3日將飛往華府與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行會談。

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