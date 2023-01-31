密恐慎入！天花板出現「1.5m怪物蜂巢」　專家嚇：沒看過這麼大的

▲捕蜂專家認為，裡面至少住了上萬隻黃蜂。（圖／翻攝自TikTok／dappestcontrol）

記者李振慧／綜合報導

澳洲墨爾本一戶民宅廁所竟然出現巨大黃蜂巢，誇張場面連捕蜂專家阿梅爾(Dale Armel)到場後都嚇了一大跳，表示是他職業生涯中見過最巨大的蜂巢，影像分享到網路也嚇壞許多網友，獲得130多萬人次點閱。

這個巨大黃蜂巢出現在墨爾本市以北約50公里處希爾斯維爾鎮(Healesville)，影片中可看到，約1公尺x1.5公尺的巨大蜂巢竟然盤據在浴室牆壁和天花板上，地上則佈滿上千隻黃蜂死屍，場面看起來十分嚇人。

補蜂專家阿梅爾表示，這個蜂巢約從2021年9月開始出現，原本約為一顆籃球的大小，結果屋主放任不管，才導致蜂巢愈來愈大，懷疑裡面至少養育了上萬隻黃蜂。

阿梅爾表示，雖然他除蜂巢的經驗十分豐富，但第一次看到這麼巨大的蜂巢也讓他十分害怕，「情況非常危險，如果不盡快清除的話，任何人或孩童經過都有可能被大量黃蜂螫傷，老實說，這次真的嚇壞我了」，由於蜂巢太巨大，甚至還滲進牆壁中，後來花了整整3天的時間，才順利把蜂巢清除。