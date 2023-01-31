逐步降級新冠！各國鬆綁防疫規定　一文搞懂中美日韓入境新規

▲隨著各國逐步降級新冠，旅客入境的規定也有了新的調整。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠疫情延燒至今已過3年，雖然台灣尚未宣布是否會鬆綁疫情禁令，但多個國家已率先降級，逐步由過去的全面封鎖轉向開放，也讓各國的防疫標準變得更加寬鬆。《ETtoday新聞雲》綜合外媒整理出了以下幾個國家的最新防疫規定，提醒國人出國旅遊時要特別留意新調整的入境規範。

▲拜登30日宣布將在5月結束美國的新冠緊急狀態。（圖／路透）

▌美國

美國總統拜登1月30日宣布，將於5月11日結束新冠疫情的國家緊急狀態，而聯邦政府對疫情大流行的應對措施也將有所改變。在確認新冠疫情不再對公衛構成威脅後，國會將逐步停止在疫情期間發放的「聯邦醫療補助計畫」（Medicaid），初步估算有至少數千萬人會受影響。

至於防疫規定，美國如今已不再強制人們在室內外戴口罩，旅人入境當地也不需要事先進行篩檢或隔離，不過旅客上機的14天前，仍需接種過至少2劑世界衛生組織（WHO）認可的新冠疫苗，才可被放行。

▲中國宣布新冠降級後，不再執行全員核酸篩檢。（圖／CFP）

▌中國

中國去年12月突然宣布，自1月8日起將「新冠肺炎」降級至「乙類傳染病」的「新冠感染」，並將過去嚴苛的「乙類甲管」政策調整為「乙類乙管」，此後不再執行全員核酸篩檢。與此同時，中國也將全面取消入境管制、有序恢復出境旅遊。

要進入中國的旅客，只需在行前48小時進行核酸檢測（PCR）後，確認自身結果為陰性，就可以直接入境，不必向駐外使領館申請健康碼，抵達中國後也無需集中隔離或進行入境篩檢。另外，中國同時也宣布取消客座率限制等國際客運航班數量管控措施。

▲岸田文雄宣布日本5月將把新冠調降至流感相同等級。（圖／路透）

▌日本

日本首相岸田文雄在當地1月27日宣布，政府計劃自5月8日起，將新冠肺炎的分類等級調降至與季節性流感相同的「第5類」，而相關防疫限制措施有望大幅鬆綁。屆時，旅客入境日本將不再需要出示3劑疫苗的接種證明，也可以自由選擇是否要戴口罩。

▲南韓如今已不再強制人們在室內戴口罩。（圖／路透）

▌南韓

南韓防疫當局1月29日宣布，當地自30日開始鬆綁時隔2年多的室內口罩令，除了大眾交通運輸系統、醫療機構、藥局等場所仍將維持強制性的戴口罩義務外，其餘場所將「不再強制室內戴口罩」。與此同時，旅客在入境南韓時，也不再需要進行任何篩檢。新規上路後，確診隔離7天將成為南韓唯一僅存的防疫措施，但政府目前也正在考慮解除相關政策。