遊戲實況主竟是寵物魚！玩《寶可夢》改主人ID　盜刷信用卡儲值

▲無敵丸是「遊戲實況主」的「主人」，因為在無敵丸的YouTube頻道裡，玩遊戲的不是他，而是他飼養在水族箱的燈魚。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

日本YouTuber無敵丸頻道（Mutekimaru Channel）近期在無數網友的見證下，看著自己養的寵物魚成功登入了Nintendo Switch遊戲商城、更改主人的遊戲ID，還透過Pay Pal帳戶儲值了500日圓（約新台幣115元）。

據CNN的報導，無敵丸是「遊戲實況主」的「主人」，因為在無敵丸的YouTube頻道裡，玩遊戲的不是他，而是他飼養在水族箱的燈魚（tetra fish）。

報導稱，無敵丸在水族箱中安裝了複雜的運動檢測追蹤軟體，並將魚缸分成不同的區塊，每個區塊對應到遊戲機上的一個按鈕。因此當寵物魚游動時，攝影機就會捕捉魚的位置來按下相應的按鈕，使他的燈魚們能夠遠端操控Nintendo Switch。

透過這種模式，無敵丸的「魚實況主」已經在2020年花了大約3195個小時通關了遊戲《寶可夢 紅寶石／藍寶石》。最近，無敵丸更讓燈魚挑戰寶可夢系列2022年底推出的最新作品《寶可夢 朱／紫》，沒想到，遊戲直播畫面在進行到1144個小時時卻捅出婁子。

當時，「魚實況主」操控的主角在沙漠裡跑到一半，遊戲突然當機並跳回主螢幕畫面。報導稱，由於無敵丸並沒有設計退出遊戲的按鈕，因此在正常情況下，魚是無法回到主螢幕的，結果好死不死，無敵丸本人當時又不在現場，畢竟誰能24小時盯著寵物魚玩遊戲呢。於是，燈魚們就在廣大盯著直播的網友面前，漫無目的地優游著（操作遊戲），並按下了位於畫面左上方的個人資訊介面。

這群「魚實況主」似乎認為自己才是真正的「玩家」，不滿遊戲帳號名稱是Mutekimaru（無敵丸）。於是牠們趁著主人不在旁邊，游著游著將ID改成了Rowawawa￥，此外牠們還檢查了法律條款，並上傳了一個新的帳號頭像，不過「魚實況主」們沒有就此善罷干休，牠們又打開了遊戲商城Nintendo eShop，打算血拚一翻。

報導稱，因為無敵丸像大部分玩家一樣，都會在遊戲機上保存密碼和自己的信用卡號，因此只需要按下確認就能進入，「魚實況主」也就輕而易舉地就登入了帳號。雖然牠們中途不小心退出了遊戲商城，但最終它們還是鍥而不捨地又重返商店，並用無敵丸的信用卡給帳戶儲值了500塊日圓。

直播影片曝光後隨即引發網友熱議，上傳2週至今已在YouTube吸引49萬次的觀看次數，以及535則留言。對此，無敵丸也表示，他已經向任天堂（Nintendo）解釋事發經過，並要求退還「魚實況主」們儲值的500日圓。而任天堂則以客戶機密為由拒絕了CNN的置評請求。

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