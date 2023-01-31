　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以為哥哥害自己！「先知女」亂刀刺死後斬首　掀開垃圾袋滾出斷頭

▲▼垃圾袋。（圖／CFP）

▲患有嚴重精神疾病的貝拉爾，將哥哥的頭割下後丟入垃圾袋。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

英國41歲女子貝拉爾（Heaven Belal）因患有嚴重精神疾病，懷疑46歲的哥哥奧馬爾（Omar Belal）試圖對自己不利，突然用刀襲擊奧馬爾後將其斬首。警方到達現場後，發現貝拉爾將哥哥的斷頭裝入了一個垃圾袋內，而這起案件目前已被帶到英國中央刑事法院審理。

據BBC等英媒報導，貝拉爾原本不與哥哥住在一起，但她卻在2021年2月突然從普利茅斯（Plymouth）搬到倫敦，希望住得離哥哥近一些。2021年7月27日下午，住在他們公寓樓下的鄰居聽到屋內傳來一陣騷動與男人的尖叫聲後，下秒電視就被開得很大聲，彷彿想要掩蓋些什麼，於是鄰居立刻上樓敲門詢問貝拉爾是否需要尋求幫助。

不過，貝拉爾當時並未應門，僅表示自己正在洗澡，於是憂心忡忡的鄰居只好在下午2時44分與社工聯絡，並和警察一起強行進入貝拉爾家。警方進入貝拉爾的家後，只見奧馬爾正躺在地上，身上還蓋有多個垃圾袋。警方掀開垃圾袋，發現這名男子的頭部已經失蹤，全身上下一絲不掛，胸部與身上還有多處刺傷。

警方隨後在一個垃圾袋內找到奧馬爾的斷頭，不過貝拉爾卻否認自己殺了哥哥。辯方律師指出，貝拉爾其實在事發當時也曾撥電報警，但接線員卻認為貝拉爾當時的精神十分混亂，因為她在電話接通後，將自己稱為舊約聖經中的先知「薩摩伊爾」（Samoeel）。

目前，精神病學家一致認為貝拉爾患有「非常嚴重的精神疾病」，精神科醫師也認為她當時沒有意識到自己的所作所為是錯誤的，因此控辯雙方都請求陪審團以「精神錯亂」為由，對這起謀殺案作出無罪判決，讓這次的刑事審判不同尋常的。截至今日，有關這起案件的審判仍在繼續。

ET快訊
快訊／大樂透1億獎號出爐　百萬大紅包剩56組快來搶
傳奇美劇女星過世！　家人證實了
快訊／新北燒烤店火警　5員工緊急送醫
不只初九拜天公　想補財庫初十別忘了拜「祂」
第二個2000萬得主出現了！　彩券行老闆：有貓闖進來
掐死馬國女大生！兇嫌喊：被托夢要講實話　嗆法官大翻供一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁前文膽預言：俄羅斯可能發生「軍事政變」　就在未來12個月內

「首相長子」遭爆搭公務車買禮品　岸田文雄：執行公務

荷蘭限制「半導體設備」出口中國　中國外交部：霸凌、霸道行徑

美國公布2022惡名市場名單　蝦皮淘寶入列

美韓同盟70周年！美重申「協防南韓」絕非標語　擴大聯合軍演層級

新聞系正妹慘死！遭男同學「性侵後斷脖」　生前發文：好期待未來

新娘丟捧花　小姑美到搶走全場目光！一開口「網友戀愛惹」

正妹網紅病逝！20歲驚覺「腳上長黑痣」竟罹癌　老公證實死訊

安于晴遊泰遭警勒索　警察總長道歉了！涉案7員警調職

想拗升艙被拒！惡女吐口水狠毆空姐　當眾脫衣半裸大鬧

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

黑貓仰躺踩「空中腳踏車」　ㄎㄧㄤ臉神祕行為超喜感　

柴犬玩太累上車秒斷電　站著沉睡搖晃也不醒XD

年假7天苦忍哥愛的抱抱　保母貓眼神死：開學沒？

普丁前文膽預言：俄羅斯可能發生「軍事政變」　就在未來12個月內

「首相長子」遭爆搭公務車買禮品　岸田文雄：執行公務

荷蘭限制「半導體設備」出口中國　中國外交部：霸凌、霸道行徑

美國公布2022惡名市場名單　蝦皮淘寶入列

美韓同盟70周年！美重申「協防南韓」絕非標語　擴大聯合軍演層級

新聞系正妹慘死！遭男同學「性侵後斷脖」　生前發文：好期待未來

新娘丟捧花　小姑美到搶走全場目光！一開口「網友戀愛惹」

正妹網紅病逝！20歲驚覺「腳上長黑痣」竟罹癌　老公證實死訊

安于晴遊泰遭警勒索　警察總長道歉了！涉案7員警調職

想拗升艙被拒！惡女吐口水狠毆空姐　當眾脫衣半裸大鬧

國際工具機展3月登場　引領工具機拚綠轉型

快訊／大樂透1億獎號出爐　百萬大紅包剩56組快來搶

外銀快來台！金管會招手　設立分行持開放態度

怪怪的！議員爆台灣燈會「日文文法錯誤」　連日本人都看不懂

台北監獄內性騷！他舍房內連續撫摸3部位　獄友怒告

白癡公主神還原「窒友梅根」　躺地爬行笑翻網：叫妳模仿不是超越

傳奇美劇女星病逝！家人證實死訊　享壽75歲

近9年新低！金融三業獲利僅剩4800億　保險業轉負

北市運輸公司捐「破門神器」　新北消防局：可縮短搶救時效

快訊／新莊燒烤店抽油煙機起火　緊急疏散17人…5員工嗆傷

直播主賣鍋蓋強調不會破　拿鎚狂敲測硬度...結局GG

國際熱門新聞

日本最新「刷卡爆買王」　台人NO.1

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

正妹網紅病逝！「腳上長黑痣」竟罹癌

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

17歲高中生舔迴轉壽司醬油瓶！壽司郎要告了

馬克宏聽到台灣眼前一亮：請給法國半導體

29歲女假扮女高中生　成功上學4天

未婚夫酒駕　她噴飛亡「腹中胎兒被撞出」

日本長野雪崩　31歲美國滑雪好手喪命

「水管疏通劑」溶解嬰屍！23歲女產子後棄屍置物櫃

新聞系正妹慘死！遭男同學「性侵後斷脖」

釣魚釣到鱷魚　男遭拖入水中活活咬死

特斯拉掀降價潮　福特車款最高降17.7萬元

女老師愛上毒蟲！熱戀同居染上毒癮　下場慘

更多熱門

相關新聞

普丁曾威脅：用導彈攻擊英國只需1分鐘

普丁曾威脅：用導彈攻擊英國只需1分鐘

英國前首相強生（Boris Johnson）表示，他在烏俄戰爭開打前曾和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行談話，當時他正說服普丁不要入侵烏克蘭，但普丁也強硬暗示，「我不想傷害你，但用導彈（攻擊英國）只需要一分鐘。」

稅務失格　保守黨主席遭英首相逐出

稅務失格　保守黨主席遭英首相逐出

公鴨沉迷恩愛　最終下體潰爛切除

公鴨沉迷恩愛　最終下體潰爛切除

光頭男性侵2人妻　收押「女子監獄」爽爽過

光頭男性侵2人妻　收押「女子監獄」爽爽過

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

關鍵字：

英國斬首Heaven BelalOmar Belal

讀者迴響

熱門新聞

宋仲基被爆跟妻子凱蒂「交往3年了」　聚餐秀照片：在跟她談戀愛

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

快訊／胡歌無預警宣布已婚當爸！「女兒剛出生」

蘋果更新官方iPhone回收價　五年前機型不降反增

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

宋仲基離婚宋慧喬「4個月後愛上現任妻」　網抓出時間軸：心疼前妻

灌籃高手排第2！台灣日本電影票房前10名曝

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

彩券行奶奶生意差「超兇長輩秒吸客」！本尊被神出

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

星巴克1／31起連續15天買一送一

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面