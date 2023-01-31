安倍胞弟岸信夫「健康亮紅燈」退政壇！2／3請辭議員　長子擬接班

▲岸信夫2月3日將辭去眾議員一職，退出政壇。（圖／ETtoday資料照）。



記者王佩翊／編譯

日本已故前首相安倍晉三的胞弟、前防衛大臣岸信夫因身體健康問題，確定於2月3日請辭議員一職。他所隸屬的山口2區則預計在4月23日舉行補選。先前曾有媒體報導，岸信夫的長子、前電視台記者岸信千世將會參選，成為老爸的接班人。

根據《共同社》報導，岸信夫因身體健康因素，在岸田文雄改組內閣時從防衛大臣一職卸任，並轉任為負責國家安保事務的首相輔佐官。但近日內部人士透露，岸信夫已確定會在2月3日向眾議院議長細田博之遞交辭職信，辭去眾議員職務。

▲岸信夫近年身體出現問題，不良於行。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，岸信夫原本所屬的山口2區則預計於4月23日舉行補選，屆時將由他的長子岸信千世出馬參選。事實上，岸信夫因為健康亮紅燈，2022年12月就已表態將退出政壇，並由兒子擔任接班人。此外，安倍晉三離世後，其所屬的山口4區也尚未進行補選，因兩兄弟出現眾議員缺額的2個選區預計將同時舉行補選。

岸信夫擔任防衛大臣期間身體出現問題，逐漸不良於行，必須依靠枴杖，之後甚至需要靠輪椅出行，因此鮮少出現在公開場合，而在安倍晉三的國葬儀式上他也是坐著輪椅。