活在性侵煉獄7個月！15歲女多次遭「狼父拖進房」　腹痛才知懷孕

▲印度一名男子性侵女兒長達7個月，案件經法院判決3項無期徒刑，他終身將在監獄中度過。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者張寧倢／編譯

印度喀拉拉邦（Kerala）一名男性前任教師30日遭法院判處3次無期徒刑的極重刑責。據特別檢察官表示，被告2021年趁著15歲的女兒因疫情在家遠距上課時，7個月內多次將她拖進臥室性侵，還以她母親的性命作為威脅，最終導致女兒懷孕，小小年紀就被迫墮胎，且胎兒DNA也確實與被告吻合。

根據印度「NDTV」報導，這名狼父過去曾在一所伊斯蘭學校擔任教職，卻做出違背道德法律的恐怖行徑。負責此案的特別檢察官（SPP）表示，被告在2021年3月首次對女兒性侵。當時年僅15歲的受害人因新冠疫情在家參與遠距教學，卻遭狼父拖進臥室性侵，雖然努力反抗，但父親卻以殺害母親作為威脅，逼她就範。

令人更氣憤的是，被告此後多次對女兒伸出狼爪，直到2021年10月仍陸續犯行。同年11月恢復實體教學後，受害少女開始去學校上課，期間曾感覺腹痛，校醫檢查時並未發現任何其他症狀。3個月後，少女於2022年1月再次表明腹痛，於是被帶往公立醫院進行檢查，才知道已經懷孕，她立刻指稱施暴者就是自己的爸爸。

警方獲報後逮捕嫌犯，並且在院方協助少女終止妊娠後收集了胎兒、受害人與其父的DNA樣本進行比對。特檢表示，DNA分析結果證明了少女的父親就是罪犯，除了基因證據外，受害人與其母的陳述也對定罪起了關鍵作用。

一名警察局長官表示，「審判進行得很快，是為了確保被告不會在審理期間影響被害者或證人。」法院最終依《兒童性犯罪保護法》判處被告3項無期徒刑與66萬盧比（約新台幣24.5萬元）的罰金，男子終身將在牢中度過。