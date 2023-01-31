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男酒駕車斷兩截　未婚妻噴飛喪命「腹中胎兒被撞出」

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約30歲男子尼克齊克（Adem Nikeziq）28日清晨酒駕超速行駛，結果車輛撞上電線桿，車身瞬間一分為二，車上23歲懷孕7個月的未婚妻當場彈飛車外，未出世的女兒甚至從她的腹部被撞出。母女倆離世的消息，讓男子失控痛哭。

紐約郵報報導，事發於28日凌晨4時45分左右，尼克齊克喝酒喝一整晚之後，讓未婚妻西爾梅塔（Adriana Sylmetaj）坐在副駕駛座的位置，酒駕上路。然而致命車禍就此發生，尼克齊克的車子撞上路障及電線桿，車身一分為二。

▲▼ 未婚夫酒駕，她懷孕7個月噴飛喪命。（圖／翻攝自臉書）

▲西爾梅塔懷有7個月身孕，原本預計會在4月12日迎接腹中未出世的女兒。（圖／翻攝自臉書）

西爾梅塔當場彈出車外飛到十字路口，一條斷腿落在距離她的遺體約6公尺的位置，腹中未出世的孩子也被撞出體外，在距離母親斷腿地點約6公尺遠的地點被發現。已知西爾梅塔懷有7個月身孕，原本預計會在4月12日迎接腹中未出世的女兒。

尼克齊克本人則是受傷，坐著輪椅出庭，但在開庭前數分鐘才得知未婚妻與未出世女兒雙雙過世的消息，當場失控痛哭。他如今面臨過失殺人、酒駕等指控，法官裁定40萬美元（約新台幣1200萬元）現金保釋，預計2月2日將再度開庭。

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