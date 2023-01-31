穿越半個地球找網戀女友！高富帥剛見面就遇車禍　撞斷脖子當場死

▲瑞典一名男子飛越半個地球到泰國與女友相會。豈料2人相聚5天後，男子就因為一場交通意外去世，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

瑞典50歲男子馬蒂亞斯（Stefan Mattias）與27歲女友維拉奴克（Veeranuch Buthinkong）談了多年網戀後，本月首次穿越半個地球，來到泰國與女友相見。不過2人見面才不到5天，馬蒂亞斯就在當地遭遇了一場交通意外，當場身亡。

綜合泰媒與《鏡報》報導，維拉奴克透露，她與馬蒂亞斯自2年前在網上認識後，就迅速墜入愛河，並開始了每天與對方傳訊息和通話的日子。馬蒂亞斯承諾會給維拉奴克更好的生活，並讓她住在歐洲的一座大房子裡。

今年1月，馬蒂亞斯終於請了假，從瑞典飛到泰國與維拉奴克相會，2人約定好要在假期結束後一同飛回瑞典定居，沒想到意外卻在此時降臨。當地時間28日下午2時30分，吃完午飯的馬蒂亞斯想要騎機車四處看看，維拉奴克提醒他要小心騎車後，馬蒂亞斯就獨自開著一輛紅色機車出門。

不料，當他騎到距離村莊約6公里處時，機車卻突然在一個彎道失控，下秒掉入路邊的水溝裡，頭部撞上水泥管後死亡。警方透露，馬蒂亞斯被尋獲時，脖子已經斷了，頭部也有受傷的痕跡，右腿上還有一道很深的傷口，懷疑他是因為在不熟悉路線的情況下超速駕駛，才意外釀成交通事故。

附近居民指出，他們雖然沒有看到意外的發生經過，但他們聽到機車急速駕駛的聲音後，立刻就傳來了碰撞聲，於是他們立即報警。維拉奴克見到男友的遺體後痛哭失聲，她表示自己的心都碎了，「我男友只在這裡待了5天，他非常富有，但現在我已經一無所有了」。