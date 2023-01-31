拜登不給F-16戰機給烏克蘭　法國考慮提供戰機

▲當記者問及美國是否提供F-16戰機給烏克蘭時，拜登只說「不」（No）。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國正以提供火砲、坦克等軍事物資加大烏克蘭援助力道，但總統拜登（Joe Biden）30日表示，不會提供F-16戰機給烏克蘭對抗俄軍。拜登透露接下來計畫出訪波蘭，但還不確定具體時間。

綜合CNN、BBC報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）向各方要求支援戰機，藉此維持戰力對抗俄軍入侵，儘管拜登提供多項軍援，但迄今仍強調戰機並非選項之一。當記者問及美國是否提供F-16戰機給烏克蘭時，拜登只說「不」（No）。

距離俄軍2022年2月24日入侵烏克蘭的時間點即將屆滿周年。拜登表示，不確定2月是否會出訪歐洲，但計畫訪問波蘭，只不過目前仍未確定具體時間。CNN上周曾報導，白宮正在討論拜登歐洲行的可能性。

在拜登明確表態不會提供F-16戰機的前一天，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也排除派遣戰機援助烏克蘭的選項，警告不要提高戰爭升級的風險。F-16戰隼（Fighting Falcon）戰鬥機被廣泛認定是世界上最可靠的戰鬥機之一，比利時、巴基斯坦等國家都在使用。

不過法國總統馬克宏30日表示，不會排除向烏克蘭運送戰機，但同時警告衝突升溫的風險，「原則上不排除任何可能性」。然而他在做出任何決定之前列出一系列準則，包括烏方必須先提出請求、任何武器都不會讓衝突升級、以及「不太可能擊中俄羅斯領土，純粹是為了協助抵抗行動」，且任何武器交付都不能削弱法國武裝部隊能力。