網路上刻意尋找「長一樣分身」　23歲女冷血獵殺美妝正妹詐死

▲女子沙拉班（左）為了詐死，竟然殺死長相相似的哈迪賈（右）。（圖／翻攝自Twitter與TikTok）

記者李振慧／綜合報導

德國巴伐利亞發生一起誇張命案，23歲女子莎拉班(Sharaban K)為了擺脫現在的身分詐死，竟然在網路上尋找與自己容貌相似的女子，刻意接近後再把人殺害，讓對方成為自己的替死鬼，這起發生在去年的命案，警方近來終於對外公布真相，震驚外界。

當地警方去年8月在因戈施塔特(Ingolstadt)路邊一輛停靠車輛內發現一具女屍，遺體全身沾滿鮮血，臉部慘被毀容讓人完全無法辨識，警方在家屬指認下，原本判斷死者為居住在慕尼黑的23歲女子莎拉班，然而後來驗屍報告出爐卻察覺情況有異。

警方在長期的調查下，後來確定死者為23歲女子哈迪賈(Khadidja O)，她是一名居住在巴登-符騰堡邦的美妝部落客，比較之後發現，2名女子不但都有一頭深色長髮，且膚色、化妝手法看起來都十分相似，宛如彼此的分身一樣。

警方後來逮捕到凶嫌莎拉班，她坦承，為了躲避家庭紛爭想要詐死，所以故意在網路上創建多個分身帳號，希望能找到與自己容貌相似的替死鬼，結果意外發現哈迪賈，2人結識後她以交流美妝為藉口成功誘騙對方見面，在同夥夏基爾(Sheqir K)的幫助下，把人載到郊外後多刀刺殺。

驗屍報告顯示，死者身上一共身中50多刀，面部嚴重毀容。警方雖然去年便依謀殺罪嫌將莎拉班與夏基爾2人羈押，但直到本月26日才正式發出逮捕令並對外公布犯案動機，2人若是罪成將面臨終身監禁。