巴基斯坦清真寺爆炸增至72死150傷　教長也罹難！全省降旗哀悼1天

▲巴基斯坦清真寺爆炸案增至72死，其中許多受害者是警察。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

巴基斯坦西北部白夏瓦市（Peshawar）一座清真寺30日下午1時禮拜期間，發生自殺炸彈客攻擊案，死亡人數大幅增至72人，至少150人受傷。警方及安全官員表示，炸彈客祈禱時坐在前排突然自爆，帶領禮拜的伊瑪目（Imam，教長）也罹難。當地部長表示，政府已將31日定為哀悼日，全省降半旗致哀。

▲已有極端組織宣稱對清真寺爆炸案負責。（圖／路透）

巴基斯坦「GEO TV」報導，白夏瓦清真寺爆炸後，救難隊員31日黎明前又在廢墟中找到9具遺體，死亡人數激增至72人。警方表示，爆炸發生在清真寺中央禮堂，導致屋頂坍塌砸中當時正在做晌禮（Zuhr）禮拜的上百名信徒，清真寺的伊瑪目也在爆炸中遇難。安全官員則稱，自殺炸彈客祈禱時坐在前排，隨後引爆自己。

目擊者表示，祈禱儀式才剛開始就發生爆炸攻擊，傷者大部分都是警察。據信，案發的清真寺規模龐大，一次最多能容納400到500人禮拜，且由於位於警戒線內的地區，安全水準一直都很高，「沒有人可以在不出示身分和未搜身的情況下進入。」

當地媒體也解釋，警戒線就設在白夏瓦市內最敏感的區域，有大量值法人員和武裝部隊24小時待命，包含該省反恐部門和警方調查部門的辦公室也設在此處，想要進入警戒線內的地區，至少必須經過2個警察檢查站，而炸彈襲擊者應是3度通過檢查才潛入了內部。

▲事發地點的清真寺可容納至多400至500人。（圖／路透）

白夏瓦市所在的開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）代理首席部長阿扎姆•汗（Muhammad Azam Khan）宣布，全省31日將舉行為期一天的哀悼期，各地將降半旗哀悼，「我和逝世英靈的家屬們一樣悲痛。」他也保證，省政府不會在悲劇發生後放任受難家庭不管。

激進組織「巴基斯坦塔利班運動」（Tehrik-i-Taliban Pakistan，TTP）稍早已經宣稱對爆炸案負責。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）抵達白夏瓦市聽取匯報，並且拜訪慰問住院中傷者。目前省級警察署長表示，正在調查襲擊經過，警戒線內有家庭住處，襲擊者可能早就住在附近，但目前尚不清楚「襲擊者來自何方，也不知道他是如何進入該地區」。

▲巴基斯坦總理夏立夫在陸軍參謀長的陪同下抵達當地醫院探視傷者。（圖／路透）

根據政府部門通知，白夏瓦市警戒線內已經禁止外來訪客進入，將對違規行為採取嚴厲行動，「門口的警衛和警戒線的安全人員應保持高度警惕。」白夏瓦市首府警官伊札茲•汗（Ejaz Khan）受訪時表示，晌禮時通常會有將近300到400名警察參與祈禱，如果爆炸發生在警備線內，那這會是一次安全疏失，不過，目前仍有許多警員被埋在廢墟之下，檢討疏失仍為時過早。

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